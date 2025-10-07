김경란, 알고보니 ‘선우용여 생명의 은인’…“뇌경색 증상 포착 녹화 중단”

[스포츠조선 이유나 기자]'라디오스타'에 출연한 김경란이 아나운서 출신 방송인에서 연극배우로 변신하며 맞이한 인생 제2막을 솔직히 고백한다. 연극 무대에서 '사이코패스의 엄마'로 변신한 그는 "연극은 내 인생의 두 번째 교실"이라며 무대를 통해 다시 '살아 있는 자신'을 발견했다고 고백하는데, 특히 "하루 반을 통곡했다"라는 폭풍 몰입 연기 비하인드로 MC들을 깜짝 놀라게 만든다.

오늘(8일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상, 변다희)는 장진, 김지훈, 김경란, 최예나가 함께하는 '감 다 살았네' 추석 특집으로 꾸며진다.

김경란은 KBS 27기 아나운서 출신으로, '뉴스9', '스펀지', '열린 음악회' 등을 거쳐 프리 선언 후 예능과 연극 무대를 넘나들고 있다. 최근에는 연극 '기억의 숲'에서 몰입감 넘치는 연기를 펼치며 호평을 받았다.

김경란은 "연극 무대에 서게 된 건 조혜련 덕분이었다"라며 연극을 권유한 조혜련에 대한 고마움을 고백해 뭉클함을 자아낸다. 그는 "프리랜서 선언 후 예능에 뛰어든 이유도 '무대 밖의 나'를 알아보기 위해서였다"라고 밝힌다.

특히 그는 몰라보게 달라진 비주얼로 모두의 시선을 끈다. 김경란의 뒷모습을 보고 걸그룹으로 착각했다는 MC의 발언에 다른 출연자들까지 가세해 칭찬 세례가 쏟아진 것.

예능계에서 '브레인 여왕'으로 활약한 일화도 공개된다. '더 지니어스' 준우승 당시 "홍진호 1등 만든 2등이었다"라며 웃음을 유발하고, "장동민에게 전략 과외를 받고 다음 게임에서 승리했다"라고 밝히며 현장을 폭소케 한다. 또 '피의 게임3' 출연 뒷이야기와 함께 예능 철학을 공개해 눈길을 끈다.


KBS 아나운서 시절 비하인드도 풀린다. 그는 "강수정, 노현정 사이에 낀 시절이 있었다"라며 당시 방송국 내 에피소드를 전하고, 인생 프로그램으로 '스펀지'를 꼽는다. "개구리 재우기 실험은 지금 봐도 대단했다"라고 회상해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

또한 선우용여의 '뇌경색' 응급 상황을 가장 먼저 발견해 녹화를 중단시켰던 일화도 털어놓는다. 김경란은 "그때 빠른 판단으로 큰일을 막았다"라며 겸손하게 말하지만, MC들은 "진짜 생명의 은인이다"라며 박수를 보냈다는 후문이다.


앞서 2016년 김경란은 선우용여와 TV조선 건강프로그램인 '내 몸 사용 설명서' 녹화 중 뇌경색 초기증세를 보여 제작진에 의해 병원으로 후송됐다. 당시 선우용여가 괜찮다고 했으나 평소보다 어눌한 말투와 녹화전 두통과 어지러움증을 전해 녹화를 중단하고 응급실로 이송됐다. 병원 진찰 결과 선우용여는 뇌경색 초기 진단을 받았다. 뇌경색이란 뇌혈관이 막히면서 주변의 뇌 조직이 녹아 괴사되는 질환. 가장 대표적인 증상으로는 팔과 다리에 힘이 빠지면서 걷지 못하거나 물건을 잡지 못하는 것, 또 대화를 할 때 발음이 어눌해지는 것 등이 있다. 또한 증상이 심한 경우엔 사망까지도 이르게 된다.


마지막으로 그는 '복면가왕' 출연 당시 공개한 손가락 개인기를 현장에서 재연한다. 피아노를 치듯 자유자재로 움직이는 손가락에 MC들이 폭소하고, 김경란은 "노래보다 손가락이 더 화제였다"라며 유쾌하게 답한다.

연극배우로서의 몰입과 방송인으로서의 재치, 두 얼굴의 매력을 오가는 김경란의 솔직한 토크는 오늘(8일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

