'조혜원♥' 이장우, 11월 결혼 앞두고 기쁜 소식...최고 시청률 4.1% ('시골마을2')

기사입력 2025-10-08 11:12


'조혜원♥' 이장우, 11월 결혼 앞두고 기쁜 소식...최고 시청률 4.…

[스포츠조선 조윤선 기자] 11월 결혼을 앞둔 새신랑 이장우가 출연하는 MBC '시골마을 이장우2'가 상승세를 보이며 명절 연휴 '대세 예능'으로 자리 굳히기에 성공했다.

지난주 호평 속에서 새로운 시즌을 시작한 '시골마을 이장우2'는 첫 회에 비해 높아진 시청률을 기록했다. 닐슨코리아에 따르면 어제(7일) 방송은 분당 최고 시청률 4.1%(수도권, 가구)로 집계됐다.

이번 성과는 배우 이장우가 지역 주민들과 수더분하게 어울리는 모습, 맛깔난 요리의 향연이 시청층에 호감을 산 것으로 풀이된다. 자극 없는 힐링 방송으로, 명절 연휴 가족이 함께 보기 좋은 콘텐츠로 눈도장을 찍은 것이다.


'조혜원♥' 이장우, 11월 결혼 앞두고 기쁜 소식...최고 시청률 4.…
어제(7일) 방송에서는 강화도 특산물인 순무를 심는 모습이 담겼다. 밭일을 마친 이장우는 이웃 어르신이 가져온 직접 짠 들기름을 선물 받자마자 맛있게 먹는 모습이 보여주었고, 이장우가 마을 어르신들에게 밴댕이로 회무침을 배워 맛보는 장면에서 시청자들의 큰 관심을 받았다.

'시골마을 이장우2'는 배우 이장우가 강화도 시골 마을에 녹아들어 조용했던 공간을 웃음과 이야기로 가득 채우고, 지역의 제철 재료로 이장우표 레시피를 만들어 지역 재생에 이바지하는 프로그램이다.

매서운 기세로 순항을 이어 나가고 있는 '시골마을 이장우2' 3회는 각종 지표 상승세에 힘입어 다음 주 화요일(14일) 밤 9시 더 큰 재미와 감동으로 시청자들을 찾을 예정이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추신수, ♥하원미 '돈자랑'에 미치겠네..."왜 그러는지 모르겠어"

2.

송옥숙, 민낯으로 촬영장 갔다가…"아줌마 나가세요" 오해

3.

윤은혜, 11세 연하 '이상형' 신승호와 핑크빛 썸♥..."3년 안에 결혼하고 싶어" ('핸썸즈')

4.

김지석, ♥이주명과 커플링 포착…왼손 네번째 손가락 '달달 띠동갑 커플' [SC이슈]

5.

김경란, 선우용여의 '생명의 은인'…"뇌경색 최초 발견, 빠른 판단으로 큰일 막아"

연예 많이본뉴스
1.

추신수, ♥하원미 '돈자랑'에 미치겠네..."왜 그러는지 모르겠어"

2.

송옥숙, 민낯으로 촬영장 갔다가…"아줌마 나가세요" 오해

3.

윤은혜, 11세 연하 '이상형' 신승호와 핑크빛 썸♥..."3년 안에 결혼하고 싶어" ('핸썸즈')

4.

김지석, ♥이주명과 커플링 포착…왼손 네번째 손가락 '달달 띠동갑 커플' [SC이슈]

5.

김경란, 선우용여의 '생명의 은인'…"뇌경색 최초 발견, 빠른 판단으로 큰일 막아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국은 아시아 최강이다" 감탄했던 메시 스승, 이제 손흥민 지도할 차례..."LA FC와 구두 계약 체결 완료"

2.

신태용도 당했다! '당혹감 표출' 클루이베르트-인도네시아, "한국이나 일본 원한다" WC 본선 마지막 기회에 항의한 사연

3.

'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최고의 찬사만 남았다..."메시급 영향력"→"축구계 존재하는 완벽한 이적"

4.

9-1로 이기고 있어야 되나? DS서도 외면받는 김혜성, 3차전 PHI 선발이 우완이기는 한데

5.

해리 케인 '오피셜' 공식발표..."흥민이형 난 아직 미국 못 가" 손케 듀오 다시는 못 볼 위기→"선수 경력 막판에나 가능할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.