유재석 "'놀뭐'하면서 외롭고 힘들었다"..하하에 속내 고백 ('행뭐')

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '행님 뭐하니?' 하하가 유재석의 진심을 전했다.
이번 여행을 계획한 하하는 먼저 마이산 등산 후 맛있는 점심을 먹자고 제안했다. 등산을 싫어하는 '마흔 살 금쪽이' 주우재는 "누가 여행에서 이런 걸 하냐"라고 투덜대면서도 결국 하하를 따라 분노의 산을 타기 시작했다. 하하는 청개구리 같은 행동을 하는 주우재를 보며 "(아들) 드림이 같다"라고 귀여워했고, 주우재는 하하의 도발에 눈이 돈 채 산행을 하는 모습을 보여 폭소를 유발했다.
세 남자는 발길 닿는 대로 이동하다가 냇가를 발견했고, 물에 발을 담그며 잠시 힐링의 시간을 가졌다. 이이경은 슬리퍼가 없어 맨발로 걸어야 하는 주우재를 업으며 좀처럼 보기 힘든 다정한 투샷을 만들기도 했다. 주우재는 몸무게 50kg설을 의식한 채 "나 안 업은 것 같아?"라며 물었고, 이이경은 "남자를 업은 것 같지는 않다"라고 대꾸해 웃음을 자아냈다.
|
세 남자는 '놀면 뭐하니?'에 대한 애정을 드러내며 하나가 됐다. 하하는 "'놀면 뭐하니?'를 생각하면 마음이 아파. 처음엔 재석 형 혼자 하는 게 맞다고 생각했는데, 그런 말을 해서 형한테 많이 혼났다. 그때 재석 형이 '나도 너무 외로웠고, 힘들었고, 너희가 들어와서 잘 꾸려간거다'라고 말하더라"라고 털어놨다. 주우재는 "재석 형의 무게감을 덜어주고 싶은데, 형들과 한 덩어리가 돼서 하고 싶은데, 마음대로 잘 안 되니까 점점 눈치를 보게 됐다"라고 그동안의 고민을 이야기했다. 이이경은 늘 자신을 모니터링해주는 유재석을 향한 고마움을 드러냈다. 유재석이 보낸 애정의 문자를 보면서 "생방송이 끝나자마자 연락이 왔다. 또 촬영 끝나고 일본 가는 날도 '이경아 고생했어 잘 다녀와. 넌 너의 최선만 다하면 돼. 늘 고맙다'라는 문자를 보내줬다"라고 뭉클해했다.
분위기에 젖은 주우재는 "일 년에 한 번 있을까 말까 한 일이다", "내일 아침에 나 없습니다"라고 선언하며 막걸리를 들이켰다. 하하는 갑자기 '테토력'을 뿜어내는 주우재의 모습에 "얘가 왜 이러지?"라며 좋아했고, 이이경은 "우재 형 이런 모습 처음 본다"라고 반응했다. 속마음을 터놓으며 더 가까워진 세 남자의 여행이 진한 여운을 남기며, 2일차 여행에선 어떤 일들이 벌어질지 궁금증과 기대감을 높였다.
2회 방송 예고편에서는 180도 다른 행님들의 여행이 담기면서, 눈물을 훔치는 하하의 모습이 그려져 관심을 집중시켰다. MBC '행님 뭐하니?' 2회는 10월 9일 목요일 저녁 8시 10분 방송된다.