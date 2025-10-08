'암 투병' 이솔이, ♥박성광에 시집 잘갔네…명절에 유럽 여행 "시댁엔 …

정빛 기자
기사입력 2025-10-08 16:02
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
[공식]'브아솔 탈퇴' 성훈 "20년 참았는데, 정신병자 취급"…소속사에 재반박(전문)
유재석 "'놀뭐'하면서 외롭고 힘들었다"..하하에 속내 고백 ('행뭐')
서유정, 이혼 후 첫 고백 "딸 8개월 때부터 별거..전남편에 미움 많아 괴로웠다"
구혜선, 특허 낸 '납작한 헤어롤' 모델도 직접.."거창한 발명보다는 발견"
'신민아♥' 김우빈, '홀로 우뚝 선 188cm' 설레는 키 차이...성수동 길거리서 포착
"갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…삼성 측 "팬과 만남 예정" [SC이슈]
토트넘 초대박! "그는 확실히 괴물이다" 양민혁보다 어린데, 손흥민도 못 세운 기록 달성..."이미 EPL 정상급 선수 수준"
PO행 확률 85.3%를 포기하는 고도의 심리전? 삼성은 왜 최원태고, SSG는 왜 화이트인가
두산 잭로그-LG 오스틴, 2025 KBO리그 9-10월 '쉘힐릭스플레이어' 선정
배우 최현욱·코미디언 김원훈, 준PO 시구…시타는 SSG 팬