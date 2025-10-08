'암 투병' 이솔이, ♥박성광에 시집 잘갔네…명절에 유럽 여행 "시댁엔 미리"[SCin스타]

기사입력 2025-10-08 16:02


'암 투병' 이솔이, ♥박성광에 시집 잘갔네…명절에 유럽 여행 "시댁엔 …
사진 출처=이솔이 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이 추석 연휴를 맞아 생애 첫 유럽 여행길에 올랐다.

이솔이는 8일 자신의 SNS에 "추석 연휴 잘 보내고 있죠? 저는 친정, 시댁 미리 인사드리고 생애 첫 유럽행, 오늘 무사히 도착했어요. 장장 20시간이 넘어 도착하느라 가는 여정이 쉽지 않았지만 함께여서 행복할 수 있었네요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이솔은 한쪽 어깨가 드러나는 그레이 맨투맨에 와이드 팬츠를 매치, '꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯)' 공항룩을 선보였다. 무엇보다 볼캡도 더해, 트렌디하면서도 편안한 분위기를 완성했다.


'암 투병' 이솔이, ♥박성광에 시집 잘갔네…명절에 유럽 여행 "시댁엔 …
사진 출처=이솔이 계정
또 다른 사진에서는 공항 내부를 배경으로 환하게 웃는 이솔의 모습이 포착됐다. 밝은 미소에서 여행을 앞둔 설렘과 오랜만의 여유가 묻어난다.

이솔이는 2020년 8월 개그맨 박성광과 결혼했다. SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 박성광과 신혼 근황을 전한 이솔이는 현재 인플루언서로 대중과 소통 중이다.

특히 올해 초에는 여성암 투병 사실을 고백해 많은 이의 응원을 받았다. 수술과 항암 치료를 마친 뒤 암세포가 사라졌다는 진단을 받았고, 현재 정기검진을 이어가고 있다.


'암 투병' 이솔이, ♥박성광에 시집 잘갔네…명절에 유럽 여행 "시댁엔 …
사진 출처=이솔이 계정

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]'브아솔 탈퇴' 성훈 "20년 참았는데, 정신병자 취급"…소속사에 재반박(전문)

2.

유재석 "'놀뭐'하면서 외롭고 힘들었다"..하하에 속내 고백 ('행뭐')

3.

서유정, 이혼 후 첫 고백 "딸 8개월 때부터 별거..전남편에 미움 많아 괴로웠다"

4.

구혜선, 특허 낸 '납작한 헤어롤' 모델도 직접.."거창한 발명보다는 발견"

5.

'신민아♥' 김우빈, '홀로 우뚝 선 188cm' 설레는 키 차이...성수동 길거리서 포착

연예 많이본뉴스
1.

[공식]'브아솔 탈퇴' 성훈 "20년 참았는데, 정신병자 취급"…소속사에 재반박(전문)

2.

유재석 "'놀뭐'하면서 외롭고 힘들었다"..하하에 속내 고백 ('행뭐')

3.

서유정, 이혼 후 첫 고백 "딸 8개월 때부터 별거..전남편에 미움 많아 괴로웠다"

4.

구혜선, 특허 낸 '납작한 헤어롤' 모델도 직접.."거창한 발명보다는 발견"

5.

'신민아♥' 김우빈, '홀로 우뚝 선 188cm' 설레는 키 차이...성수동 길거리서 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

"갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…삼성 측 "팬과 만남 예정" [SC이슈]

2.

토트넘 초대박! "그는 확실히 괴물이다" 양민혁보다 어린데, 손흥민도 못 세운 기록 달성..."이미 EPL 정상급 선수 수준"

3.

PO행 확률 85.3%를 포기하는 고도의 심리전? 삼성은 왜 최원태고, SSG는 왜 화이트인가

4.

두산 잭로그-LG 오스틴, 2025 KBO리그 9-10월 '쉘힐릭스플레이어' 선정

5.

배우 최현욱·코미디언 김원훈, 준PO 시구…시타는 SSG 팬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.