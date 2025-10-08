이지혜 딸, 하와이서 빛난 영어 실력..'영어유치원→사립초' 클래스

정유나 기자
기사입력 2025-10-08 18:03
이상민, 룰라 표절 논란 언급 "귀신도 노래 부르지 말라는 뜻 전했는데.." ('괴담노트')
'정경미♥' 윤형빈, 70대 부모님 졸혼 고백 "따로 사니 母 얼굴 좋아져"
'10월 결혼' 쿠시, 소녀시대 유리와 가족된다…음악이 맺은 인연[SC이슈]
개그계 비통…윤형빈·홍현희·박성광, '심장마비 돌연 사망' 정세협에 줄줄이 눈물[종합]
'싱글맘' 서유정, 이혼 후 눈물 고백 "결혼 3년 만에 별거..전남편 미워서 괴로웠다"
'와 깜짝 발탁' 한화 1위 막았던 그 신예, SSG 역대 최초 역사 썼다…준PO 엔트리 발표
'KIA-NC 경사' 상무 김민재X박한결, 9월 퓨처스 루키상 수상
무고사 장군→이민혁 멍군...'격차는 여전히 10점!' 인천, 갈 길 바쁜 수원과 1-1 무승부...우승 향한 7부능선 통과[K리그2 리뷰]
"오늘 승리, 딱 10분만 즐기자", 저지 3점포에 게레로 2점포가 죽었다...양키스 대역전승 반격 1승2패
아쉽다! "조기 복귀는 관심 없을 것" '韓 최고 재능' 양민혁, 토트넘 1군 경쟁은 다음 시즌에..."회의적인 시각 있었지만, 재능으로 증명"