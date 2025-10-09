전진, ♥류이서 '성형·가스라이팅' 의혹에 "신기 있다고…어이없어"[SC리뷰]

최종수정 2025-10-09 07:48

전진, ♥류이서 '성형·가스라이팅' 의혹에 "신기 있다고…어이없어"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 신화 전진이 아내 류이서를 향한 가짜뉴스에 분노했다.

8일 장영란의 개인채널에는 '장영란 짝사랑남 전진♡류이서 5년 동안 애가 없던 이유 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장영란은 "(류이서) 댓글에 '성형중독' '성형미인'이라고 있다. 성형 미인은 저고 여기는 자연미인"이라고 언급했다.


전진, ♥류이서 '성형·가스라이팅' 의혹에 "신기 있다고…어이없어"[SC…
이에 전진은 "무당들이 나와서 궁합 보고 그런 영상이 진짜 많다. 옛날에는 재미있게 봤는데 얼마 전에 이 사람이 신기가 있어서 나를 가스라이팅 한다는 영상이 있었다. 어이가 없었다. 웃으며 얘기했지만 이 사람이 얼마나 상처를 받았을까. 신기 없다"라고 분노했다. 또 "조심해라"라고 경고하기도 했다.

전진과 류이서는 2020년 결혼했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안성재, 13년 만에 아내에 '까르띠에 결혼반지' 선물 "첫 반지 잃어버려"

2.

'31세' 저스틴 비버, 너무 변해 몰라볼 정도 "노홍철이 보여"

3.

'순풍' 의찬이, 벌써 결혼 5년차에 35살..가게 운영 중인 근황

4.

윤남기♥이다은, 재혼 현실 공개..연휴 병원行 "첫째 콧물·둘째 토"

5.

김경란, 촬영 중 선우용여 뇌경색 감지 "녹화 중단 후 응급실로 이송" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

안성재, 13년 만에 아내에 '까르띠에 결혼반지' 선물 "첫 반지 잃어버려"

2.

'31세' 저스틴 비버, 너무 변해 몰라볼 정도 "노홍철이 보여"

3.

'순풍' 의찬이, 벌써 결혼 5년차에 35살..가게 운영 중인 근황

4.

윤남기♥이다은, 재혼 현실 공개..연휴 병원行 "첫째 콧물·둘째 토"

5.

김경란, 촬영 중 선우용여 뇌경색 감지 "녹화 중단 후 응급실로 이송" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'0.115, 1안타 동네망신' 삼성타선, 준PO는 다르다, '부담'은 SSG 몫, 최원태 깜짝 반등 가능성[준PO]

2.

"韓 수준 떨어져" 비판하던 日 축협 임원, '아동 포르노 소지' 체포 후 충격 변명→일본 축구계도 비상 "유소년 축구 영향 우려"

3.

'풀타임 던지는게 목표' 그런데 5월에 사라진 14억 FA, KS에 돌아오나. 이천 합숙 훈련 포함. 우승 청부사 될까[SC 포커스]

4.

"반전!" 'HERE WE GO 언급 떴다', "손흥민과는 우승했는데…" 경질 위기 포스테코글루 '일단 기회 더 얻었다'

5.

천하의 저지도 '귀신'을 찾았다! 神이 도운 3점포→양키스 기사회생, 5점차 뒤집은 역대 5번째 팀

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.