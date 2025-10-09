손연재 "17년만 리듬체조 은퇴, 솔직히 좋았다" 초보 엄마로 인생 2막 ('편스토랑')

기사입력 2025-10-09 10:08


손연재 "17년만 리듬체조 은퇴, 솔직히 좋았다" 초보 엄마로 인생 2막…

[스포츠조선 이우주 기자] '신상출시 편스토랑' 체조요정 손연재가 출격한다.

10월 10일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에서는 대한민국 리듬체조의 전설 손연재가 편셰프로 출격한다. '국민 동생'으로 뜨거운 사랑을 받던 손연재가 어느덧 엄마가 되며 달라진 일상을 공개하는 것. 운동처럼 육아에도 최선을 다해 노력하는 초보맘 손연재의 이야기가 따뜻한 재미를 안겨줄 것으로 기대된다.

최근 진행된 '편스토랑' 스튜디오 녹화에 손연재가 등장하자 '편스토랑' 식구들은 "아직도 학생 같다"라고 반가워했다. 현재 손연재는 벌써 18개월 아들을 둔 엄마라고. 손연재는 "가장 힘들다는 육아 2년 차 초보맘"이라고 자신을 소개하며 "국대 열정으로 열심히 하겠다"라고 편셰프 도전에 의욕을 불태워 기대를 더했다.

2017년 4월 17년 리듬체조 선수 생활을 마감하고 은퇴한 손연재는 이후 리듬체조 지도자로 변신, 인생 2막을 시작하고 2022년 8월 결혼에 골인했다. 이어 2024년 2월 아들을 출산하며 어느덧 18개월 아이를 둔 엄마가 됐다. 체조 요정에서 초보 엄마로 살고 있는 것. 은퇴 당시 심경을 묻자 손연재는 "솔직히 좋았다"라며 "시원섭섭하기도 하고, 후련한 마음도 있었다"라고 솔직히 털어놔 웃음을 자아냈다.

이어 공개된 VCR 속 손연재는 아침부터 상큼한 미모를 자랑해 눈길을 끌었다. 이에 손연재는 "오랜만에 TV에 나오는 거라 한껏 꾸꾸꾸했다"라며 솔직하게 털어놓으며 부끄러워했다. 하지만 육아는 현실. 손연재는 어질러진 아이의 장난감을 부지런히 치운 뒤 이유식 만들기에 돌입했다. 손연재와 마찬가지로 용띠 아기 육아 중인 MC 붐 지배인과 스페셜MC 아유미 '용띠 엄마아빠'들도 손연재의 일상에 격하게 공감했다.

이날 손연재는 아이를 만나 완전히 달라진 삶, 엄마가 되며 느끼는 상상초월 기쁨, 엄마가 된 후 비로소 알게 된 부모님의 마음 등에 대해 솔직하게 털어놓는다. 이와 함께 '국대 열정' 버금가는 열정적인 육아 일상도 모조리 공개한다. 국가대표 체조 요정에서 모든 게 새롭고 어렵고 신기한 초보맘으로 살아가고 있는 손연재의 이야기는 10월 10일 금요일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다. 이날 '편스토랑'은 프로야구 중계가 끝난 뒤 밤 9시 50분 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

