또 난리난 '나솔사계' 출연자들..."조울증 있어?" 막말에 23기 옥순 폭발

기사입력 2025-10-10 07:18


또 난리난 '나솔사계' 출연자들..."조울증 있어?" 막말에 23기 옥순…

[스포츠조선 김수현기자] '나솔사계'가 마지막까지 한 치 앞도 알 수 없는 '반전 로맨스'에 빠졌다.

9일(목) 방송한 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '최종 선택'을 코앞에 두고 '고민의 늪'에 빠지게 된 '솔로민박'의 상황이 펼쳐졌다.

이날 미스터 권은 23기 옥순과 제대로 오해를 풀지 못해 아쉬운 속내를 다른 미스터들에게 털어놨다. 비슷한 시각, 24기 옥순도 '룸메이트'인 11기 영숙과 23기 순자에게 "미스터 권님과 대화해보고 싶다"며 "여태까지 여자 출연자가 남자 출연자한테 '너 지금 어장에 있어'라고 말해준 적이 있었냐?"고 물었다.

이는 '23기 옥순의 어장'에 갇힌 남자들에게 진실을 밝히겠다는 뜻이었는데, 23기 순자와 11기 영숙도 자신들의 호감남인 미스터 권과 미스터 한을 어장에 넣은 듯한 23기 옥순에게 성토의 목소리를 냈다. 급기야 11기 영숙은 "우리 아기(미스터 한)를 왜 자꾸 울리냐고! 자기만 짝 찾으러 나왔냐고"라며 23기 옥순에 대한 서운함을 드러냈다.

미스터 권은 23기 옥순을 두고 한참을 고민하다가, 미리 준비해 온 카드에 자신의 마음을 적었다. 이후 그는 23기 옥순에게 카드를 내밀었고, 23기 옥순은 고마워하면서도 그 카드를 가방에 넣은 채 읽지 않았다. 이와 관련해 그는 제작진과의 인터뷰에서 "괜한 여지를 주고 싶지 않아서 일부러 안 봤다"고 털어놨다.

11기 영숙을 향한 미스터 윤의 미련 때문에 잠깐 어색해졌던 25기 옥순-미스터 윤은 다정한 기류를 되찾았다. 미스터 윤은 "서울 가면 나랑 뭐할 거야?"라고 물었고, 25기 옥순은 "핫플을 구경시켜 주겠다"고 답했다. 그러자 미스터 윤은 "나 책임진다고?"라면서 행복해했다.


또 난리난 '나솔사계' 출연자들..."조울증 있어?" 막말에 23기 옥순…
미스터 김은 11기 영숙을 불러내 산책을 했다. 11기 영숙은 전날에 이어 또 다시 자신의 립밤을 건넸다. 미스터 김은 "이따가 한 번 더 (데이트) 선택하는 상황이 벌어지면 11기 영숙님에게 가도 되냐? 근데 2명이 오면 어떡하지?"라고 말했다. 11기 영숙은 "제가 아무도 오지 말라고 얘기할까?"라면서 유쾌하게 화답했다.

미스터 강은 공용 주방에서 밥을 먹은 뒤, 빠르게 방으로 사라졌다. 미스터 강의 계속된 '칩거 모드'에 한숨을 쉰 23기 옥순은 "읽지 않겠다"던 미스터 권의 카드를 가방에서 꺼내 읽었다. 직후 23기 옥순은 미스터 권에게 대화를 신청했고, 23기 옥순을 '어장녀'로 생각한 23기 순자-24기 옥순-26기 순자는 23기 옥순을 예의주시했다.


23기 옥순은 미스터 권에게 "(외모만 보고) 잘 노는 사람으로 봐서 (나에 대해) 깊이 고민했다고 생각하지 못했다. 선입견을 가져서 미안하다"고 사과했다. 미스터 권은 매번 타이밍이 어긋났던 23기 옥순과의 인연에 대해 아쉬워했으며, 23기 옥순은 "제가 사람 보는 눈이 없었다"고 거듭 사과했다.

한편, 미스터 강은 23기 옥순을 잠깐 찾아 나섰다가 다시 '눕방'에 들어갔다. 23기 옥순은 "오늘도? 지금도? 나 진짜 모르겠다"고 푸념하다가 미스터 강의 방을 찾아갔다. 23기 옥순은 그에게 "천하태평 한 게 신기하다. 누구를 좋아하면 그 사람이 궁금해지지 않나?"라고 물었다. 미스터 강은 "괜찮다가 왜 그래? 조울증 있어?"라고 받아쳐 23기 옥순은 물론, 3MC 데프콘-경리-윤보미마저 뒷목 잡게 했다.


또 난리난 '나솔사계' 출연자들..."조울증 있어?" 막말에 23기 옥순…
비슷한 시각, 24기 옥순은 미스터 김을 찾아가 "제가 선택해달라고 부탁했는데 다른 사람을 선택해 미안하다"며 사과했다. 이때 11기 영숙이 들어와 "이 방에 오면 너무 편해서 미스터 김님이랑 (러브라인) 가야겠다"고 어필했다. 뒤늦게 이들의 핑크빛 기류를 확인한 24기 옥순은 조용히 퇴장했다. 이후 24기 옥순은 미스터 제갈에게 가서 '최종 선택'에 대한 그의 속내를 떠봤다. 미스터 제갈은 "짧은 시간 봤는데 '너에게 올인하겠다'는 것도 어불성설"이라며 '최종 선택'을 하지 않겠다고 밝혔다.

이와 관련해 미스터 제갈은 제작진 앞에서 "자존심이 있는데 어장당하는 게 싫었다"고 밝혔고, 24기 옥순은 "미스터 제갈님과 미스터 나님에 대한 마음이 비슷해서 고민이었는데, 미스터 제갈님이 (최종 선택을) 안 하겠다고 하시니까"라며 애써 쿨한 태도를 보였다. 그러더니 그는 "왜 그런지 모르겠는데, 여기 와서 24기 영식님이 너무 보고 싶었다. 너무 생각난다"며 '멘붕'을 호소했다.

모두가 혼돈에 빠진 가운데, 제작진은 최종 선택 전 마음을 표현할 수 있는 '마지막 고백 타임'을 공지했다. 가장 먼저 미스터 권은 "우리 부모님이 좋은 유전자로 만들어준 날 오해한 것에 대해 아쉬웠다. 잘 살아라!"고 23기 옥순을 향해 외쳤다. 미스터 김은 "11기 영숙아, 지금부터 좀 더 알아갔으면 좋겠어"라고 고백했다.

미스터 제갈과 미스터 나는 모두 24기 옥순에게 메시지를 남겼다. 미스터 윤은 "널(25기 옥순) 만날 수 있어서 여기 잘 온 거 같다"며 웃었다. 반면 미스터 강은 '고백 타임'에 응하지 않았다. 그의 소극적 태도에 화가 난 23기 옥순은 '마지막 고백 타임'에서 "좀 똑바로 해!"라고 미스터 강에게 일갈했다. 뒤이어 공개된 예고편에서는 11기 영숙이 '마지막 고백 타임'에서 갑자기 눈물을 쏟는가 하면, 23기 옥순 역시 '최종 선택' 중 오열해 다음 방송에 대한 궁금증을 치솟게 했다.

'황금 38 특집'으로 진행된 '솔로민박'에서의 최종 선택 결과는 16일(목) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

2.

김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려워" ('짐종국')

3.

'46세' 이지혜, 실리프팅+입술 문신 고백 "노화 뚜렷해져서 시술 결정" ('관종언니')

4.

송혜교·이창훈 스캔들 당시 ‘다정 투샷’ 최초 공개 "아내도 교제 물어봤다"

5.

한가인 언니, 얼마나 예쁘길래…형부 코피 터트린 ‘완벽 이상형’ (자유부인 한가인)

연예 많이본뉴스
1.

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

2.

김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려워" ('짐종국')

3.

'46세' 이지혜, 실리프팅+입술 문신 고백 "노화 뚜렷해져서 시술 결정" ('관종언니')

4.

송혜교·이창훈 스캔들 당시 ‘다정 투샷’ 최초 공개 "아내도 교제 물어봤다"

5.

한가인 언니, 얼마나 예쁘길래…형부 코피 터트린 ‘완벽 이상형’ (자유부인 한가인)

스포츠 많이본뉴스
1.

'최원태+홈런타선 동시 부활' 삼성 1차전 기선제압 파란→한화 만날 확률 68.8%, 준PO 향방 미궁으로[준PO1리뷰]

2.

[현장인터뷰]홍명보 감독 극찬 "손흥민 장거리 이동→시차 적응, 최다 출전 기록 훌륭하다"

3.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

4.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

5.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.