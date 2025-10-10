[공식] 세이마이네임 소하, 10일 부친상 "슬픔 속 빈소 지켜"

기사입력 2025-10-10 13:34


[공식] 세이마이네임 소하, 10일 부친상 "슬픔 속 빈소 지켜"

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 세이마이네임 소하가 부친상을 당했다.

10일 소속사 인코드엔터테인먼트는 "소하의 부친께서 금일 별세하셨다. 소하는 빈소를 지키고 있으며 깊은 슬픔 속에서도 가족과 함께 마지막 길을 지키고 있다"고 밝혔다.

소하는 지난해 10월 세이마이네임으로 데뷔했다. 세이마이네임은 히토미 슈이 메이 카니 소하 도희 준희 승주로 구성된 7인조 걸그룹으로, JYJ 김재중이 론칭한 첫 아이돌이라는 점에서 데뷔와 동시에 큰 화제를 모았다. 이들은 지난 7월 새 멤버 슈이를 영입하고 8인조로 팀으 재편했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



