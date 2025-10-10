'2025 대한민국 이스포츠 리그', 11일 마지막 종목 '이터널 리턴'…

|
한국e스포츠협회는 11일 대전 이스포츠 경기장에서 '2025 대한민국 이스포츠 리그'(이하 2025 KEL)의 '이터널 리턴' 종목 초대 우승팀이 결정된다고 밝혔다.
최종 결선에서는 본선 누적 상금 1위부터 4위인 FN 세종, 대구 수성 가디언즈, 제천 팔랑크스, 올 웨이즈 인천과 결선 1일차를 통해 진출한 경기 이네이트, 성남 락스, 대전 오토암즈, CNJ 이스포츠 총 8팀이 출전한다. 이번 결선은 10일과 12일 진행되는 '이터널 리턴 마스터즈 시즌8 파이널'과 함께 개최될 예정이다.
최종 결선은 65포인트 체크 포인트 룰로 진행된다. 이는 팀이 체크 포인트 이상 점수를 획득한 뒤, 라운드에서 최종 생존에 성공해야 우승을 차지할 수 있는 방식으로 기존 6라운드 경기와는 다른 양상을 보여줄 것으로 기대된다.
최종 결승이 열리는 대전 이스포츠 경기장에서는 KEL 참가 팀 부스를 비롯해 팬미팅과 대표 선수 인터뷰 등 '이터널 리턴' 팬들을 위한 다양한 현장 이벤트가 진행된다. 또한 현장 치어풀 인증과 온라인 라운드별 생존팀 예측 투표 참여자 중 추첨을 통해 꾸브라꼬 숯불치킨 교환권이 증정된다.
경기는 KEL 공식 네이버 치지직, SOOP, 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 중계에는 천시아 캐스터와 이비스, 황블린 해설이 참여하며, 현장 인터뷰는 신일 캐스터가 진행할 예정이다.
한편 '2025 KEL'은 올해 처음 출범한 지역 기반 이스포츠 리그로, 지역 선수 육성과 산업 활성화를 목표로 하고 있다. 부산, 광주, 경남, 대전 등 지역 이스포츠 경기장과 협력해 오프라인 대회를 개최하며 지역 경제 활성화도 함께 도모한다. 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회, 크래프톤, 님블뉴런, 넥슨코리아가 공동으로 주관하며, 이터널 리턴 최종 결선은 한국콘텐츠진흥원, 대전광역시, 대전정보문화산업진흥원, SK텔레콤, 꾸브라꼬 숯불치킨, MSI가 후원한다. '이터널 리턴' 종목 총 상금은 5000만 원이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com