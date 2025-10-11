이무진, 인지도 굴욕 고백..."잔나비 맞냐고 묻더라"

기사입력 2025-10-11 13:32


[스포츠조선 김준석 기자] KBS2 '불후의 명곡' 이무진이 박정현과 특별한 인연을 공개한다. 이무진은 가수와 관객으로 시작해 듀엣 파트너까지 성장한 박정현과의 인연에 남다른 소회를 전한다.

오늘(11일) 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후')은 대한민국을 대표하는 R&B 디바 박정현을 조명하는 '아티스트 박정현' 편으로 꾸며진다.

이에 솔지&정준일, 산들&임규형, 이무진, HYNN(박혜원), 원위(ONEWE), 포르테나 등 보컬에 일가견이 있는 후배 가수들이 총출동할 예정이다.

오랜만에 '불후'에 출연한 이무진은 박정현과의 남다른 인연을 언급해 눈길을 끈다. 이무진은 "(박정현 선배님과) 지난해 함께 듀엣 할 수 있는 기회가 있었다"라며 이번 출연의 특별한 의미를 전한다.

이무진은 "기분이 묘하다"면서 "불과 5년 전에 박정현 선배님의 콘서트에 관객으로 가서 무대를 보며 공부했다"라고 털어놓는다.

그 이후 이무진은 지난해 한 프로그램을 통해 박정현과 듀엣 무대를 꾸미게 됐다며 "가수와 관객 사이로 처음 만났는데 함께 듀엣 하는 사이가 됐고, 오늘은 전설과 가수의 입장에서 만났다"라며 미소 짓는다.

특히, 이무진은 박정현을 두고 "항상 제 음악 생활의 한자리를 지켜주신 분"이라고 남다른 존경심을 내비친다.

이무진은 박정현의 '미장원에서'를 선곡해 재해석한다. 이무진은 선곡 이유에 대해 "여성분들이 여러 시련과 아픔을 겪었을 때 다시 힘을 얻기 위해서 머리를 자르셨다. 저는 남자라서 이런 경험이 없는데, 이런 과제를 나에게 던져 주고 곡을 해석해 보는 것이 특별한 원동력이 되지 않을까 했다"라고 말해 눈길을 끈다.


특히, 이무진은 방송 내내 무대 리뷰를 통해 남다른 음악적 조예와 표현력을 발휘해 모두를 놀라게 한다. MC 이찬원은 "정말 말 잘하신다. 책을 좀 썼으면 좋겠다"라며 배꼽인사를 하기도 한다고.

그런가 하면 이무진은 '인지도 굴욕' 일화를 꺼내 웃음을 선사한다. 친구가 일하는 횟집에 놀러 갔다는 이무진은 "옆 테이블 어머님이 '잠깐만' 하고 저를 불러 세우더라. 그러면서 '잔나비 맞지?'라고 하셨다"라며 씁쓸한 미소를 짓는다.

이에 원위(ONEWE)는 "저희는 그럴까 봐 누군가 알아본 것 같은 낌새가 보이면 미리 팀 이름을 말해버린다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다는 후문이다.

한편, '대한민국 R&B의 근본' 박정현이 29년 전으로 돌아가 데뷔곡으로 무대를 꾸미고, 후배들의 헌정 무대가 펼쳐질 '아티스트 박정현' 편은 오늘(11일) 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

