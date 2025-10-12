사춘기 부부 등장..26살에 다섯 아이 부모 "첫째 중2 때 낳았다"('오은영 리포트')

기사입력 2025-10-12 08:18


[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥' 사춘기 부부가 등장한다.

10월 13일(월) 밤 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 방황하는 사춘기 같은 언행의 '사춘기 부부'의 이야기가 공개된다. 스물여섯에 다섯 아이의 부모가 된 이들은 "어릴 때 부모가 되어 미숙한 점이 아이들에게 상처가 됐을 것 같다"라며 오은영 박사를 찾았다.

'사춘기 부부' 아내는 중학교 2학년 때 첫째를 낳았다고 고백해 MC들을 놀라게 한다. 결혼 전 낳은 아들 2명과 현재 남편 사이에서 낳은 딸 3명, 오남매를 키우고 있다고. 고등학생 시절 처음 아내를 만났다는 '사춘기 부부' 남편은 "첫째와 둘째 아빠가 다 도망갔다"라며 자신이 아이들과 아내를 책임지고 싶었다고 털어놓는다.


하지만 이날 공개된 '사춘기 부부'의 일상은 살얼음판 그 자체였다. 아이들 앞에서 말다툼은 기본, 욕설과 거친 행동까지 서슴지 않았던 것. 영상을 보는 내내 입을 다물지 못한 오은영 박사는 "말이 너무 거칠다. 짜증과 분노가 너무 심하다"라며 "노는 언니, 형들이 사춘기 때 쓰는 말투와 행동을 그대로 보이고 있다"라고 따끔하게 지적한다. 이어 "부부 모두 어린 시절에 배워야 할 조언을 접할 기회가 없었다"라며 안타까워한다.

거친 언행과 짜증으로 모두를 놀라게 한 '사춘기 부부'. 과연 '사춘기 부부'는 오은영 박사의 힐링 리포트를 통해 부모로서 성장할 수 있을까. '사춘기 부부'의 이야기는
10월 13일(월) 밤 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

