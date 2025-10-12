"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조선의 사랑꾼)

기사입력 2025-10-12 09:21


"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조…

[스포츠조선 고재완 기자] '데이트 초보' 김병만과 아내의 데이트 현장이 예고된다.

13일 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 김병만이 배우 신현준과 배우희에게 청첩장을 전달하면서 "제가 아내와 데이트를 한 번도...둘이 해본 적이 없다. 항상 후배들이 있었다"고 고민을 토로한다. 그러자 신현준은 "그냥, 별거 없다. 둘이 손잡고 다녀라"라며 김병만의 데이트를 응원했다.

이어 김병만이 모처럼 아내와 둘이서 데이트하는 장면이 포착됐다. 김병만은 신현준의 조언을 떠올리며 아내의 팔 근처에서 머뭇거렸다. 그러나 김병만 아내의 두 손은 테이크 아웃한 커피 컵을 꼭 붙잡고 있어 난관이 예상됐다. VCR을 지켜보던 사랑꾼 MC들도 조마조마한 긴장감과 설렘 속에 두 사람을 지켜봤다. 김지민은 "아니 지금 무슨...썸 타는 사이도 아니고!"라며 답답한 심경을 토로해 웃음을 자아냈다. 마침내 김병만이 아내의 팔뚝에 손을 얹자, 사랑꾼 MC들은 환호했다. 최성국은 "이게 이렇게 긴장감 있는 거냐"며 폭소했다.

김병만과 아내 사이에 묘한 긴장감이 감도는 가운데, 김병만이 자리까지 옮겨가며 아내의 손을 잡기 위해 노력하는 모습도 담겼다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조…

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조…

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조…

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 재혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

조혜련, 등에 사자 타투했다 "생전 처음 느끼는 고통, 세월 흐르니 생쥐 돼" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 재혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

조혜련, 등에 사자 타투했다 "생전 처음 느끼는 고통, 세월 흐르니 생쥐 돼" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

4.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.