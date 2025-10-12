'사상 초유' 쯔양은 7시간 공복 사태를 어떻게 버틸까(어디로튈지몰라)

기사입력 2025-10-12 09:31


'사상 초유' 쯔양은 7시간 공복 사태를 어떻게 버틸까(어디로튈지몰라)

[스포츠조선 고재완 기자] '사상 초유' 쯔양의 7시간 공복 사태가 발생해 눈길을 끈다.

12일 방송하는 ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')에서 쯔양이 비상사태에 빠진다. 이날 '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양과 게스트 파트리샤를 멘붕 오게 한 곳은 다름 아닌 충청남도 장흥의 한 인생 맛집. 250km를 달려갔지만, 맛집이 흔적도 없이 사라져 버린 것. 쯔양은 연신 "말도 안 돼"를 외치며 바닥에 털썩 주저앉고, 파트리샤는 "사장님 너무 재미있으시다"라며 애써 현실을 부정해 폭소를 유발한다. 심지어 다음 맛집까지 무려 7시간 공복이 확정되자, 쯔양은 "당장 버스에서 라면 끓이고 즉석밥 깔 수도 있어"라며 길거리 먹방까지 선언해 현장을 웃음바다로 만든다.


'사상 초유' 쯔양은 7시간 공복 사태를 어떻게 버틸까(어디로튈지몰라)
이에 김대호가 쯔양 달래기에 돌입한다고 해 흥미진진함을 높인다. 쯔양이 공복의 고통(?)에 "죄송한데 밥 좀 먹게 해주세요"라며 호소하기 시작하자, 김대호는 "쯔양은 이런 공복이 1년에 한 번 건강검진 때밖에 없어"라고 다급하게 공감 모드를 발동한다. 하지만 상대는 '라면 20봉지' 쯔양. 메뉴판이 보이기 무섭게 "저 10초 만에 먹을 수 있어요"라며 모두를 긴장케 하는 쯔양의 모습에, 김대호는 "(쯔양은) 빨리 진정시켜야지, 아니면 폭주해"라며 전 메뉴를 주문, 완벽한 상황 정리로 안재현, 파트리샤의 감탄을 자아냈다는 후문이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 재혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

조혜련, 등에 사자 타투했다 "생전 처음 느끼는 고통, 세월 흐르니 생쥐 돼" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 재혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

조혜련, 등에 사자 타투했다 "생전 처음 느끼는 고통, 세월 흐르니 생쥐 돼" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

4.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.