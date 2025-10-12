이선영, KBS 퇴사 후 확 바뀐 얼굴..누리꾼들 “누구세요? 못 알아봐” [전문]

기사입력 2025-10-12 11:06


[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 이선영이 확 바뀐 외모를 공개해 모두를 깜짝 놀라게 했다.

이선영은 지난 11일 개인 계정에 "#태풍상사 순식간에 지나갔는데 찾으셨으려나 모르겠네요ㅎㅎ"라며 tvN 드라마 '태풍상사' 출연 소감을 전했다.

이어 이선영은 '태풍상사'에서 90년대 인기 프로그램 '사랑의 스튜디오' 여자 MC 역할을 맡아 당시 스타일을 재현하는 콘셉트로 변신했다고 밝혔다.

함께 공개된 사진에는 이선영이 긴 웨이브 헤어 스타일에 짙은 화장, 붉은색 원숄더 드레스를 착용한 모습이 담겼다. 90년대 MC로 완벽하게 변신한 모습이 시선을 사로잡는다.

또한 주인공 이준호를 비롯한 배우들과 함께 촬영한 단체 사진도 공개해 현장 분위기를 전했다.

그는 "분장팀에 '저 아닌 것처럼, 못 알아보게 해주세요'라고 부탁했다"며 "알아보셨나요?"라고 물어 보면서 시청자들의 반응을 궁금해 하기도 했다.또 감독의 요청에 따라 평소와 다른 톤과 막춤까지 선보이며 최선을 다했다고.

그러면서 함께 촬영한 배우들과 스태프들의 열정적인 현장 분위기 속에서 촬영에 임했고, 특히 방송인 김정근과의 호흡 덕분에 편안하게 연기할 수 있었다고 덧붙였다.

코미디언 신봉선은 "분장 맛에 빠져 버렸군"이라고고, 지인들과 누리꾼들은 "누구세요? 완전 못 알아봤다", "다른 사람이 됐다", "천의 얼굴이다" 등의 반응을 보였다.


이선영은 "짧은 순간이었지만 '나 아닌 누군가의 삶을 살아보는 일'이 배우라는 직업의 매력임을 다시 한 번 느꼈다"며 연기 경험에 대한 만족감을 전했다.

한편 2005년 KBS 공채 아나운서로 데뷔한 이선영은 지난 7월 31일 "오늘을 마지막으로 제 인생의 절반을 함께해 온 KBS를 떠나게 되었습니다"라며 퇴직 소식을 직접 전했다.

다음은 전문

#태풍상사

순식간에 지나갔는데 찾으셨으려나 모르겠네요ㅎㅎ

감사하게도 멋진 작품에 까메오로 출연할 수 있었습니다.

누가 되지 않으려고 연기..아니…본업에 최선을 다했네요.

저희는 90년대 인기 프로그램

<사랑의 스튜디오>를 재현했습니다.

당시 여자 MC분이 미스코리아 출신이셔서

외모에도 살짝 힘을 줘봤어요 슌

분장팀께 "저 아닌 것처럼, 못 알아보게 해주세요"

라고 부탁드렸는데… 알아보셨나요?

감독님은 "늘 하던 대로,

거기에 간드러진 애교를 더해달라"고 하셔서

막춤도 추고, 톤도 마음껏 올려보았네요.

이준호, 김민석, 임성재 배우님 모두 멋졌고,

여성팀 배우님들과 '남자 4번님'까지?

열정 넘치는 현장에서 많이 배웠습니다.

그리고 제 멋진 파트너 방송인 김정근 덕분에

더 편안하게 촬영할 수 있었어요. #고마와요

이미지 변신때문인지 말투때문인지

짧은 순간 이었지만 화면 속 '저인데 제가 아닌 모습'을

보며 짜릿했습니다.

배우라는 직업..

'나 아닌 누군가의 삶을 살아보는 일'

정말 매력적이네요슌

오늘 저를 스쳐보신 분들

"어머, 저런 모습도 있네?" 하며

즐겁게 봐주셨길 바랍니다ㅎㅎ

드라마 #태풍상사 많은 사랑 부탁드리고,

모든 배우·스태프분들 파이팅입니다

