톰 크루즈, 26세 연하 ♥배우와 우주서 결혼한다..상상초월 스케일 예고

최종수정 2025-10-12 11:25

톰 크루즈, 26세 연하 ♥배우와 우주서 결혼한다..상상초월 스케일 예고
톱 크루즈 (AFP연합뉴스), 아나 디 아르마스 (영화 '발레리나')

[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 톰 크루즈(63)가 26세 연하 배우 아나 디 아르마스(37)와 결혼을 준비하며 '우주 결혼식'을 포함한 특별한 결혼식 콘셉트를 검토 중인 것으로 전해졌다.

11일(현지시간) 미국 연예 매체 레이더온라인 등은 톰 크루즈와 아나 디 아르마스가 영화 '미션 임파서블'처럼 극적이고 스케일이 큰 결혼식을 원해 우주에서 결혼하는 방안을 고민하고 있다고 보도했다.

한 연예계 소식통은 "두 사람 모두 모험을 좋아한다"며 "현재 약혼 상태는 아니지만 톰 크루즈는 이미 상상을 초월하는 규모의 결혼식을 구상하고 있다. 특히 우주여행에 관심이 많아 우주에서 결혼하는 최초의 부부가 되는 것을 매우 설레 하는 눈치"라고 전했다.

또 다른 소식통은 "두 사람은 수중 결혼식이나 스카이다이빙 결혼식 등도 검토 중"이라며 "평범함과는 거리가 먼 독특하고 파격적인 결혼식을 계획하고 있다"고 덧붙였다.

이어 "결혼식은 단순한 예식이 아니라 두 사람의 열정을 표현하는 기회"라며 "이번 결혼식은 감동적이고 예상치 못한, 완전히 새로운 스타일이 될 것"이라고 전망했다.

톰 크루즈와 아나 디 아르마스는 오래전부터 열애설이 제기됐으나 그동안 공식 인정하지 않았다. 그러나 지난 7월 두 사람이 손을 잡고 거리를 걷는 모습이 공개되면서 사실상 공개 연애를 시작했다.

톰 크루즈는 1987년부터 1990년까지 배우 미미 로저스, 1990년부터 2001년까지 니콜 키드먼, 2006년부터 2012년까지 케이티 홈즈와 결혼했으나 모두 이혼했다. 특히 케이티 홈즈와의 이혼 이후에는 사생활을 철저히 비공개로 유지해왔다.

한편 아나 디 아르마스는 영화 '노크 노크', '블레이드 러너 2049', '007 노 타임 투 다이', '더 그레이 맨', '블론드' 등에 출연하며 연기력을 인정받았다. 과거에는 16세 연상의 배우 벤 애플렉과 공개 열애하다 결별한 바 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

2.

'미나 시누이' 수지, 인플루언서 전향 선언 "관종이다"..103kg 근황 공개

3.

'40세' 홍진영, 때아닌 '임신설' 부인 "곧 낳는다고, 상처받았다"(돌싱포맨)

4.

‘故 조민기 아내’ 김선진, 7년 만 방송 복귀→눈물…대중 반응 온도차

5.

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조선의 사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

2.

'미나 시누이' 수지, 인플루언서 전향 선언 "관종이다"..103kg 근황 공개

3.

'40세' 홍진영, 때아닌 '임신설' 부인 "곧 낳는다고, 상처받았다"(돌싱포맨)

4.

‘故 조민기 아내’ 김선진, 7년 만 방송 복귀→눈물…대중 반응 온도차

5.

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조선의 사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"매일 태양은 뜨니까" '긍정의 손흥민'→어린 손흥민에게 건넨 '감동'조언#해리케인파운데이션

2.

"날두형, 당신은 날 너무 얕봤어" 또또또 월클 PK 막아낸 아일랜드산 거미손의 놀라운 기록

3.

'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀이 시리즈 가져간다[준PO]

4.

'땡큐, 김성욱' 전율의 끝내기포, 대전에서 환호성이?...왜 SSG보다 한화가 더 기쁠까

5.

'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.