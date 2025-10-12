톰 크루즈, 26세 연하 ♥배우와 우주서 결혼한다..상상초월 스케일 예고

|
[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 톰 크루즈(63)가 26세 연하 배우 아나 디 아르마스(37)와 결혼을 준비하며 '우주 결혼식'을 포함한 특별한 결혼식 콘셉트를 검토 중인 것으로 전해졌다.
11일(현지시간) 미국 연예 매체 레이더온라인 등은 톰 크루즈와 아나 디 아르마스가 영화 '미션 임파서블'처럼 극적이고 스케일이 큰 결혼식을 원해 우주에서 결혼하는 방안을 고민하고 있다고 보도했다.
또 다른 소식통은 "두 사람은 수중 결혼식이나 스카이다이빙 결혼식 등도 검토 중"이라며 "평범함과는 거리가 먼 독특하고 파격적인 결혼식을 계획하고 있다"고 덧붙였다.
이어 "결혼식은 단순한 예식이 아니라 두 사람의 열정을 표현하는 기회"라며 "이번 결혼식은 감동적이고 예상치 못한, 완전히 새로운 스타일이 될 것"이라고 전망했다.
톰 크루즈와 아나 디 아르마스는 오래전부터 열애설이 제기됐으나 그동안 공식 인정하지 않았다. 그러나 지난 7월 두 사람이 손을 잡고 거리를 걷는 모습이 공개되면서 사실상 공개 연애를 시작했다.
톰 크루즈는 1987년부터 1990년까지 배우 미미 로저스, 1990년부터 2001년까지 니콜 키드먼, 2006년부터 2012년까지 케이티 홈즈와 결혼했으나 모두 이혼했다. 특히 케이티 홈즈와의 이혼 이후에는 사생활을 철저히 비공개로 유지해왔다.
한편 아나 디 아르마스는 영화 '노크 노크', '블레이드 러너 2049', '007 노 타임 투 다이', '더 그레이 맨', '블론드' 등에 출연하며 연기력을 인정받았다. 과거에는 16세 연상의 배우 벤 애플렉과 공개 열애하다 결별한 바 있다.