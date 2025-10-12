'알쓸신잡' 김상욱 교수, 한밤중 중환자실行…심근경색 직전 긴급 입원[전…

|
[스포츠조선 정빛 기자] tvN '알쓸신잡' 등 예능 프로그램을 통해 대중에게 친숙한 물리학자 김상욱 경희대 교수가 심근경색 직전 상태로 중환자실에 입원했다.
그러면서 "중환자실, 병동 생활을 하며 병원에서 정말 많은 분들이 고생하며 애쓰고 있다는 걸 새삼 느꼈다"며 "제 목숨을 구해주신 의료진 여러분께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.
김상욱 교수는 경희대 물리학과 교수로, 양자역학 전문가이자 과학 대중화에 앞장서 온 인물이다. tvN '알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전(알쓸신잡)', '알쓸법잡', MBC '선을 넘는 녀석들: 마스터-X' 등에 출연하며 대중과 소통해왔다.
추석 연휴 기간 중 몸이 좋지 않아 한밤중에 응급실에 갔습니다. 심근경색 직전 상황이라며 곧바로 중환자실에 입원 시키더군요. 긴급하게 심혈관 스텐트(stent) 시술을 받았습니다. 혈관에 와이어를 넣어서 혈관 내부에 지지대(스텐트)를 설치하는 놀라운(!) 시술입니다. 담당 의사 선생님 말로는 심근경색이 일어났어도 할 말 없는 상황이었다고.. 시술은 잘 끝났고, 지금은 빠르게 회복중입니다.
중환자실/병동 생활을 하며 병원에서 정말 많은 분들이 고생하며 애쓰고 있다는 것을 새삼 느낄 수 있었습니다. 제 목숨을 구해주신 의료진 여러분께 진심으로 감사드립니다. (일부 약속된 일정을 갑자기 취소하게 되어 죄송하게 생각합니다.)
