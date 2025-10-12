'알쓸신잡' 김상욱 교수, 한밤중 중환자실行…심근경색 직전 긴급 입원[전문]

기사입력 2025-10-12 14:46


'알쓸신잡' 김상욱 교수, 한밤중 중환자실行…심근경색 직전 긴급 입원[전…
사진 출처=김상욱 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] tvN '알쓸신잡' 등 예능 프로그램을 통해 대중에게 친숙한 물리학자 김상욱 경희대 교수가 심근경색 직전 상태로 중환자실에 입원했다.

김 교수는 11일 자신의 SNS에 "추석 연휴 기간 중 몸이 좋지 않아 한밤중에 응급실에 갔다"며 "심근경색 직전 상황이라 곧바로 중환자실에 입원했고, 긴급하게 심혈관 스텐트 시술을 받았다"고 밝혔다.

이어 "혈관에 와이어를 넣어 내부에 지지대(스텐트)를 설치하는 놀라운 시술이었다"며 "담당 의사 말로는 심근경색이 일어났어도 할 말 없는 상황이었다고 하더라. 시술은 잘 끝났고, 지금은 빠르게 회복 중"이라고 전했다.

그러면서 "중환자실, 병동 생활을 하며 병원에서 정말 많은 분들이 고생하며 애쓰고 있다는 걸 새삼 느꼈다"며 "제 목숨을 구해주신 의료진 여러분께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

김상욱 교수는 경희대 물리학과 교수로, 양자역학 전문가이자 과학 대중화에 앞장서 온 인물이다. tvN '알아두면 쓸데없는 신비한 잡학사전(알쓸신잡)', '알쓸법잡', MBC '선을 넘는 녀석들: 마스터-X' 등에 출연하며 대중과 소통해왔다.

다음은 김상욱 교수의 글 전문.

추석 연휴 기간 중 몸이 좋지 않아 한밤중에 응급실에 갔습니다. 심근경색 직전 상황이라며 곧바로 중환자실에 입원 시키더군요. 긴급하게 심혈관 스텐트(stent) 시술을 받았습니다. 혈관에 와이어를 넣어서 혈관 내부에 지지대(스텐트)를 설치하는 놀라운(!) 시술입니다. 담당 의사 선생님 말로는 심근경색이 일어났어도 할 말 없는 상황이었다고.. 시술은 잘 끝났고, 지금은 빠르게 회복중입니다.

중환자실/병동 생활을 하며 병원에서 정말 많은 분들이 고생하며 애쓰고 있다는 것을 새삼 느낄 수 있었습니다. 제 목숨을 구해주신 의료진 여러분께 진심으로 감사드립니다. (일부 약속된 일정을 갑자기 취소하게 되어 죄송하게 생각합니다.)


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

2.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

3.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

2.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

3.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

'韓 피겨 미래 밝다' 男 서민규→최하빈, 女 김유재→김유성 '주니어 그랑프리 파이널' 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.