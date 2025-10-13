“떨리는 마음에” 최현욱, 위협 시구 논란 결국 무릎…시타 아동에 자필 사과[SC이슈]

[스포츠조선 조민정 기자] 최현욱이 '위협 시구 논란'과 관련해 시타 아동과 보호자에게 직접 사과의 뜻을 전했다.

13일 소속사 골드메달리스트 측은 공식 입장을 내고 "최근 시구 행사 이후 발생한 상황에 대해 최현욱은 깊은 책임감을 느끼고 있다. 현장에 계셨던 모든 분들께 심려를 끼쳐드린 점 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다. 이어 "예기치 못한 상황으로 놀랐을 시타자와 보호자분께 진심으로 사과의 말씀을 전한다"며 "금일 구단을 통해 보호자 측과 연락이 닿아 최현욱의 사과 편지를 전달했고 시타자 분 측도 너그러이 이해해 주셨다"고 전했다.

소속사는 "당사 역시 현장 관리와 사전 조율에서 세심함이 부족했던 점을 인지하고 있다"며 "동일한 일이 재발하지 않도록 내부 프로세스를 점검하겠다"고 덧붙였다.

앞서 최현욱은 지난 9일 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 준플레이오프 1차전이 열린 인천SSG랜더스필드에서 시구자로 나섰다. 강릉고 야구부 출신으로 알려진 그는 마운드에서 강속구를 던졌고 공이 시타를 맡은 어린이 팬의 머리 위로 향하며 논란이 일었다.

논란 직후 그는 팬 플랫폼을 통해 "어린 친구가 서 있었으면 가까이서 천천히 던졌어야 했는데 떨리는 마음에 그 생각을 하지 못했다. 정말 죄송하다"고 사과했으나 여론은 쉽게 가라앉지 않았다. 결국 그는 자필 편지를 전달하며 진심을 전했고, 시타자 측이 이를 수용하며 상황은 일단락됐다.

최현욱 배우는 최근 시구 행사 이후 발생한 상황에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있습니다. 현장에 계셨던 모든 분들께 심려를 끼쳐드린 점, 무겁게 받아들이고 있습니다.

특히 예기치 못한 상황으로 놀라셨을 시타자 분과 보호자 분께 진심으로 사과의 말씀을 전합니다. 금일 구단을 통해 보호자 측과 연락이 닿아, 최현욱 배우의 사과 편지를 전달드렸으며 시타자 분 측도 너그러이 이해해 주셨습니다.

당사 역시 현장 관리 및 사전 조율에 있어 세심함이 부족했던 점을 인지하며, 동일한 일이 재발하지 않도록 내부 프로세스를 점검하도록 하겠습니다.

다시 한번 이번 일로 불편을 드린 모든 분들께 진심으로 사과드립니다. 감사합니다.
