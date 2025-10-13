[공식] 이도현·신시아 이 조합 확정..홍자매 '그랜드 갤럭시 호텔' 넷…

[공식] 이도현·신시아 이 조합 확정..홍자매 '그랜드 갤럭시 호텔' 넷플릭스 공개 예고

기사입력 2025-10-13 10:05


[스포츠조선 문지연 기자] '그랜드 갤럭시 호텔'이 이도현과 신시아의 만남을 공식화하고 제작에 돌입했다.

넷플릭스가 새로운 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔'의 제작을 확정하고 이도현부터 신시아, 이수혁, 이수현까지 캐스팅 라인업을 공개했다. '그랜드 갤럭시 호텔'은 최상의 서비스를 자랑하는, 영혼들을 위로하는 '그랜드 갤럭시 호텔'에 새롭게 등장한 사장과 귀신을 무서워하지 않는 당돌한 인간 호텔 지배인이 만나 펼쳐지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈.

'그랜드 갤럭시 호텔'의 이야기는 죽은 영혼들을 위로하는 위령 호텔 중 전 세계 최상의 서비스를 자랑하는 그랜드 갤럭시 호텔의 사장이 실종되면서 시작된다. 호텔로 찾아온 귀신들의 각기 다른 사연과, 이승과 저승을 오가며 펼쳐지는 비밀스런 사건 속 다채로운 이야기가 시청자들을 눈과 귀를 사로잡을 예정이다. '그랜드 갤럭시 호텔'의 제작진 조합도 작품에 대한 기대감을 더한다. 드라마 '쾌걸춘향'부터 '내 여자친구는 구미호', '최고의 사랑', '주군의 태양', '환혼' 등 다채로운 캐릭터와 독특한 세계관으로 팬들의 큰 사랑을 받아온 홍자매 작가가 각본을 썼다. 또 드라마 '닥터스', '당신이 잠든 사이에', '스타트업', '무인도의 디바' 그리고 '멜로무비'로 감성적인 연출과 세련된 영상미를 선보여온 오충환 감독이 메가폰을 잡았다. 특히 홍자매 작가와 오충환 감독은 '호텔 델루나' 이후 다시 손을 잡으며 기대를 높인다.

'스위트홈'과 '더 글로리', 영화 '파묘', 드라마 '오월의 청춘', '멜랑꼴리아', '나쁜엄마' 등의 작품에서 탄탄한 연기력과 탁월한 캐릭터 소화력으로 대세 배우로 자리 잡은 이도현이 갑작스레 사장이 사라진 그랜드 갤럭시 호텔에 부임한 새로운 사장 은하 역을 맡아 활약한다. 은하는 비밀스러운 과거와 까칠한 성격을 지닌 인물로, 어느 날 흔적도 없이 실종된 그랜드 갤럭시 호텔 사장의 빈자리를 대신하게 된다. 그랜드 갤럭시 호텔 직원 중 유일한 인간인 호텔 지배인 상순은 신시아가 연기한다. 영화 '마녀 2'로 강렬한 데뷔를 알린 신시아는 영화 '파과', 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의 생활'을 통해 팬들에게 눈도장을 찍은 바 있다. 상순은 투철한 직업 정신으로 고객들을 관리하고, 귀신들과도 '저세상' 친화력을 자랑하는 캐릭터로 분할 예정이다.

드라마 '고교처세왕', '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다', '내일', '우씨왕후', 영화 '파란' 등에서 독보적인 존재감을 보여준 이수혁은 악귀의 잔재를 청소하는 사신 백기 역으로 분한다. 자유분방한 매력을 지닌 백기를 이수혁만의 스타일로 어떻게 그려낼지 기대가 모아진다. 스산하고 위험한 분위기를 풍기는 미스터리한 여인 석산은 이수현이 맡았다. '가족계획'에서 과감하고 거침없는 연기를 보여주며 시청자들에게 깊은 인상을 남긴 이수현이 보여줄 석산 캐릭터에 대한 궁금증이 높아진다.

'그랜드 갤럭시 호텔'은 넷플릭스에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

