'삼윤이 아빠' 정웅인, 전 재산 날리고…"사채업자에게 무릎도 꿇어" ('4인용식탁')

기사입력 2025-10-13 10:47


'삼윤이 아빠' 정웅인, 전 재산 날리고…"사채업자에게 무릎도 꿇어" (…
사진 제공=채널A

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정웅인이 과거 생활고를 떠올린다.

13일 방송되는 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에서는 배우 정웅인이 36년 지기 절친 장항준 감독과 영화 '두사부일체'에서 호흡을 맞춘 배우 송선미를 초대한다.

이날 정웅인은 대학 졸업 후 연극 무대에서만 활동하던 시절, 장항준 덕분에 드라마로 데뷔하게 된 사연을 공개한다. 당시 SBS '천일야화'의 메인 작가였던 장항준이 정웅인에게 먼저 전화를 걸어 "김병욱 PD한테 전화가 갈 건데 처음엔 안 한다고 해, 한 번 까야 애가 닳아"라며 '밀당'을 지시했다고 밝혀 절친들을 폭소케 한다. 결국 장항준 감독의 계획대로 출연하게 된 '천일야화'를 시작으로 영화 '조용한 가족'부터 드라마 '국희', '은실이'까지 굵직한 작품에 출연하며 배우로서 얼굴을 알릴 수 있었다고. 또한 병원에 입원해 있던 정웅인의 아버지는 병문안 온 장항준에게 "선생님, 우리 가족이 선생님 덕분에 삽니다"라며 끝내 말을 놓지 못했다고 전해 절친들의 뭉클함을 자아낸다.

이어 정웅인은 가족사도 공개한다. 함바집을 운영하던 아버지가 오토바이로 20인분의 국수를 배달하다 넘어져 쏟아진 국수를 다시 주워 담던 모습을 떠올리며 가슴 아팠던 기억을 전한다. 그는 암 투병 끝에 세상을 떠난 아버지를 회상하며, "지금 내 나이에 돌아가신 아버지가 얼마나 힘드셨을지 자다가도 문득 생각이 난다"라고 털어놓는다. 부모님이 원동력이었던 정웅인은 데뷔 후 4년간 히트작에 연이어 출연하며, 결국 곰팡이 핀 반지하 집에서 지상 3층 30평대 아파트로 이사하게 됐다고 전한다.

'세 친구' 출연 이후, 당시 매니저가 정웅인의 재산을 담보로 사채를 쓰는 바람에 전 재산을 사기당했던 시련도 털어놓는다. 그는 사채업자를 찾아가 무릎까지 꿇었던 절박한 순간을 떠올리며, 당시 빨간 압류 딱지를 붙이는 사람들이 "유명하신 분인데 뒤에 붙여드릴게요"라고 했다는 웃픈(?) 일화도 전한다.

이어 정웅인과 장항준·김은희 부부의 인연도 공개된다. 그는 과거 장항준의 신혼집에서 강아지에게 물린 뒤 김은희 작가와 다투게 됐는데, 당시 장항준이 정웅인 편을 들다 김은희에게 뺨을 맞았다고 밝혀 현장을 웃음바다로 만든다.

한편 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁'은 13일 오후 8시 10분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

