"외로움 탓에 쉽게 마음 주는 게 문제" 서장훈, 연애 상처 고백 사연에…

[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈이 연애로 상처를 입은 사연자에게 진심 어린 충고를 전한다.
오늘(13일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 336회에는 이전의 연애들로 입은 상처가 많은데, 지금 만나고 있는 남자친구가 무심한 것 같아 고민이라는 사연자가 출연한다.
그런 가운데 사내 연애로 만난 현 남자친구에 대해서는 "다정하고 착한 모습에 반했는데, 요즘 편해져서 그런지 무심한 것 같다"라며 고민을 털어놓는다. 사연자는 "제가 만나자고 하지 않으면 절대 먼저 만나자는 말을 안 한다. 말을 안 했더니 일주일 동안 안 만난 적도 있다"라고 고백한다. 사연자가 남자친구에게 선물해 준 인형을 다른 팀에서 발견해 확인해 보니 "하도 인형 뽑기를 많이 해서 몰랐다", "그게 네가 준 거였냐"라고 답해 서운하기도 했다고 전한다.
이를 들은 이수근은 "깻잎 떼주는 걸로도 논쟁이 벌어지는 세상인데, 데려다주는 게 말이 되냐"라며 분노하고, 서장훈 역시 "거의 끝났다고 보면 된다"라며 냉정한 조언을 건넨다.
그럼에도 현 남자친구를 감싸는 사연자에게 이수근은 "왜 사랑을 받아야지 구걸하고 살아", "길 가는 사람 붙잡고 물어봐, 다 헤어지라고 그럴걸?"이라며 "자신을 더 다듬고 건강한 20대를 만들어야 한다"라고 따끔하게 조언한다. 서장훈 역시 "외로움 때문에 쉽게 마음을 주는 게 문제다. 너는 너대로 네 삶을 살아야 한다"라며 현실적인 충고를 한다.
이 외에도 헬스 트레이너로 일하고 싶다는 71세 남성의 사연, 사기를 당해 사업이 망했다는 사연 등은 오늘(13일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다. 또한 '무엇이든 물어보살'의 더 많은 영상은 주요 온라인 채널(유튜브, 페이스북 등) 및 포털 사이트에서도 찾아볼 수 있다.