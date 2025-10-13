[SC현장]"밝은 청량감에 박력 넘치게"…투어스, '맑은 독기' 품은 청…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 투어스(TWS)가 '맑은 독기'를 품고 돌아왔다.
투어스는 13일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 미니 4집 '플레이 하드' 쇼케이스를 열고, 신보에 대한 얘기를 들려줬다.
신유는 "좋은 추억을 만들 수 있다는 생각에 설레고 기대가 된다. 선공개곡으로 저희가 보여드리지 못한 매력을 담기도 했다"고 했고, 영재는 "선공개곡 가사처럼 저희 한계를 깨부시고 싶었다. 온 몸과 마음을 다해 즐겨주시면 좋겠다"라고 말했다.
이번 앨범 '플레이 하드'는 젊음과 열정을 모두 던져 전력으로 임하자는 의미를 담은 앨범이다. 투어스는 신보에 실린 6곡을 통해 치열하게 몰입하는 청춘의 이야기를 들려줄 예정이다. 동시에 지금 이 순간 자신들이 가장 열정을 쏟는 음악과 무대를 매개로 대중과 더욱 적극적으로 교감하겠다는 포부다.
한진은 "이번 앨범은 청춘을 담고 있다. 준비 과정이 힘들 때도 있었지만, 좋은 결과 나올 수 있었던 것 같다. 이번 앨범을 '플레이 하드'해서 준비했다"라고 했고, 도훈은 "이번 앨범은 좋아하는 것에 대한 태도가 주제다. 미친듯이 준비했으니 많이 들어달라"고 밝혔다.
경민은 "컴백을 하게 돼서 설렌다. 앨범 수록곡들이 최애곡이라고 말할 정도로 자신 있다"고 했고, 지훈은 "이번 앨범 주제처럼 제가 좋아하는 일과 저에 대해 많이 알게 됐다. 소중한 멤버들과 새로운 도전을 하게 돼서 기쁘다"라며 설레는 마음을 드러냈다.
도훈은 "기존에 보여드린 밝은 청량감에 한층 더 박력 넘치는 모습이 들어가 있다. '심장이 쿵'이라는 가사가 재밌다. 좋아하는 감정을 잘 표현한 것 같다"라며 곡을 소개했다.
노래 제목과 동일한 오버드라이브 톤의 기타 이펙터 사운드에 묵직한 드럼 톤과 통통 튀는 베이스 라인이 더해진다. 대중적으로 사랑받은 '투어스표 청량'을 이어가면서도 한층 박력 넘치는 사운드가 인상적이다.
퍼포먼스에는 지훈이 참여해 눈길을 끈다. 지훈은 "퍼포먼스도 기존 저희 모습보다 좋아서 미치는 모습을 개개인으로 표현하려고 했다. 여섯 명의 매력과 캐릭터가 보이는 재미가 있다"라고 귀띔했다.
이어 "안무 작업에 참여해서 영광이었다. 멤버들이 행복했으면 해서, 그런 파트를 만드려고 했다. 무언가에 미쳐서 푹 빠진 감정을 표현하기 위해, 무대 위에서 춤과 노래로만 채우기보다는 눈을 마주치는 파트를 많이 만드려고 했다"라고 설명했다.
지난해 1월 데뷔 후 대세 K팝 그룹으로 성장한 점도 짚었다. 한진은 "목소리가 많이 성장한 것 같다. 음악도 저희 성장에 맞춰 변한다고 느껴진다. 옛날 영상보면 많이 어려보이더라"고 했고, 경민은 "스타일과 비주얼적으로도 많이 변한 것 같다. 교복을 많이 입었는데, 테크웨어를 처음 입었다"고 돌이켰다.
전작과 다른 '청량감'을 강조하기도 했다. 경민은 "저희 키워드는 에너지다. 청량감에 더불어 에너지 있는 모습을 보여주고자 했다. 저희 무대들이나 모습들을 통해 에너지를 느끼실 수 있을 거라 생각한다. 전작과 다른 점은 지훈이 형이 안무에 참여하기도 했고, 저희끼리 에너지를 높이기 위해 추가한 부분이 많다"고 말했다.
'5세대돌'이 활약 중인 가운데, 투어스만의 무기로는 영재가 "맑은 독기라 생각한다. 저희 음악을 들어주시는 분들이 '투어스 음악은 밝고 경쾌한데, 춤은 어려워 보인다. 투어스가 추니까 쉬워 보이지'라는 감사한 반응을 해주셨다. 그래서 맑은 독기가 저희 무기라 생각한다"고 자부했다.
마지막으로 이번 활동을 통해 얻고 싶은 목표로는 지훈이 "이번 앨범을 통해 '무대천재 투어스'라는 키워드를 가지고 싶다. 여섯 멤버 한마음 한 뜻으로 무대를 준비했다"라며 "팬분들과 행복한 추억을 만들었으면 한다. 꾸준히 저희가 보여주고 싶은 색깔을 연구해서, 다채로운 음악을 들려주는 게 저희의 새로운 목표"라며 각오를 다졌다.
경민은 "저는 10대 마지막 활동이다. 내년이면 스무살이 되면서, 저희가 단체로 성인이 된다. 다양한 모습을 보여드리고 싶다"라고 했고, 영재는 "팬분들과 더 깊이 커뮤니케이션을 하면서 보고 느꼈다"라고 덧붙였다.
투어스는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 '플레이 하드'를 발매한다.