최현욱 '어린이 팬'에 강속구 시구 논란 고개 숙였다..."자필 사과 전…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최현욱이 KBO리그 준플레이오프 1차전 시구 중 발생한 안전 논란과 관련해 아동 측에 직접 쓴 사과문을 전달했다.
13일 소속사 골드메달리스트는 공식 입장문을 통해 "최현욱은 이번 논란에 깊은 책임감을 느끼고 있으며, 심려를 끼친 점에 무거운 마음을 전하고 있다"고 밝혔다.
이어 "현장 관리 및 사전 조율에 세심함이 부족했던 점을 인지하고 있으며, 동일한 일이 재발하지 않도록 내부 프로세스를 점검하겠다"고 강조했다.
이번 논란은 지난 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 준플레이오프 1차전에서 발생했다.
당시 최현욱은 선글라스를 착용한 채 마운드에 올라 강한 공을 던졌으나 제구가 크게 흔들리며 공이 시타 아동 머리 위로 향하는 아찔한 장면이 연출됐다.
현장은 순식간에 탄식으로 가득 찼고, 이후 온라인상에서는 "프로야구장 시구에서 안전 불감증"이라는 비판이 이어졌다.
논란 직후인 10일, 최현욱은 팬 소통 플랫폼을 통해 "시구가 너무 떨려서 공이 빠졌다. 시타자인 친구와 부모님께 연락이 되면 꼭 사과드리고 싶다. 아이가 옆에 있었는데 천천히 던졌어야 했다. 정말 죄송하다"고 고개를 숙였다.
최현욱은 배우가 되기 전 고등학교 1학년까지 야구선수로 활동했으며, 중학교 3학년 시절에는 수원북중학교 야구부 포수로 대통령기 전국중학야구대회 우승 멤버였다.
이후 2019년 웹드라마 '리얼:타임:러브'로 데뷔해 '라켓소년단', '스물다섯 스물하나', '약한영웅', 'D.P. 시즌2' 등에 출연하며 이름을 알렸다.
