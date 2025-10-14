26살에 오남매 부모, 층간소음 갈등 폭발..이웃과 고성 오가며 '충돌'…

|
[스포츠조선 정유나 기자] 스물여섯에 다섯 아이의 부모가 된 '사춘기 부부'가 층간 소음 문제로 이웃과 갈등을 벌였다.
13일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 방황하는 사춘기 같은 언행의 '사춘기 부부'의 이야기가 공개됐다.
이어 공개된 '사춘기 부부'의 일상은 충격을 안겼다. 부부는 아이들 앞에서 말다툼은 기본, 욕설과 거친 행동까지 서슴지 않았다.
|
심지어 남편은 일하고 있는 아내를 집으로 불러내기까지 했다. 남편은 아이들에게 "엄마 빨리 오라 그래"라며 울음을 유도했고, 아내에게 "엄마 없으면 안 잔대"라고 전화를 걸어 조기 퇴근하게 만든 것. 아내가 돌아오자 남편은 "내가 너 3시간밖에 일 못한다고 했지"라며 장난스럽게 웃어 MC들을 경악하게 만들었다. 이에 소유진은 "아빠 같지가 않다. 속 터진다"라며 당황했다. 뿐만 아니라, 남편은 운전 중 급차선 변경을 한 차량에 클랙슨을 길게 누르고 폭언을 퍼붓는 모습을 보여 MC들을 얼어붙게 만들었다.
|
남편은 "나는 조용히 지내는데 너만 싸우지 않느냐. 아랫집 아저씨랑만 갈등있는게 아니라 모든 어른들한테 네 마음에 안들면 욕하고 반말하지 않느냐. 성질 좀 죽여라. 너무 불 같다"고 아내의 성격을 지적했다.
이에 아내는 "아랫집에서 시비를 걸었다. 우리 애들은 안 뛰었는데, 애들한테 뭐라고 하는데 가만 있느냐"고 층간 소음을 언급했다.
아내는 "관리사무소 직원이 집으로 올라왔었다. 우리 아이들이 안 뛰었는데 올라온거다. 그래서 안 뛰었다고 하니까 죄송하다고 하고 직원분이 내려갔다. 저도 일단 '죄송하다. 주의시키겠다'고 했다"며서 "그런데 큰아이들이 집으로 오고나서 아랫집 이웃이 집으로 찾아왔다. 복도에서 아이들을 꾸짖더라. 애들이 집에 들어오지도 않은 상황에서 뭐라고 하니까 짜증나고 성질 나더라. 그래서 화를 냈다"고 당시 상황을 설명했다. 이어 아내가 촬영 중에도 이웃과 갈등을 빚는 모습이 목격돼 눈길을 끌었다.
jyn2011@sportschosun.com