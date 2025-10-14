블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

기사입력 2025-10-14 05:44


블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 리사가 근황을 공개했다.

리사는 13일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 리사는 침대에 누워 편안히 휴식을 취하고 있는 모습이다. 그는 라부부 인형을 품에 안고 각별한 애정을 드러냈다. 또 다른 사진에서 리사는 어두워진 밤거리에서 의문의 남성을 업어치기 하고 있어 눈길을 끈다.

이와 함께 리사는 올 하반기 최고의 화제작이었던 tvN 드라마 '폭군의 셰프' 시청 인증샷도 업로드했다. 그는 한국어 자막으로 드라마를 감상하며 감성에 젖었다.

리사가 속한 블랙핑크는 최근 프랑스 파리에서 열린 명품 브랜드 2026 봄 여름 시즌 패션쇼에 참석하며 화제를 모았다. 리사는 루이비통 패션쇼에 참석, 그룹 스트레이키즈 필릭스와 친분을 과시했다.

블랙핑크는 18일과 19일 양일간 대만 가오슝에서 월드투어 '데드라인'을 이어간다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"

3.

LG 임찬규, '손나은 동생'과 연내 결혼설 정식 부인 "올해는 아니야"[공식]

4.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

5.

김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"

3.

LG 임찬규, '손나은 동생'과 연내 결혼설 정식 부인 "올해는 아니야"[공식]

4.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

5.

김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

2.

'끝내기 홈런 타자 7번 배치' 1패 후 2연승 노리는 SSG "앤더슨 컨디션 완벽해"[준PO 현장]

3.

'손흥민과 악연' 논란제조기 中 주심, 한 경기서 '4퇴장+8경고' 남발…'월드컵 좌절' 인도네시아 분노 폭발

4.

"대구서 끝낸다" 박진만 감독의 자신감, '앤더슨+최강 불펜' 공략법 있다 "타선도 아직 정상 아니다"[준PO3]

5.

[파라과이전]코파 탈락→월드컵 본선행 탈바꿈 알파로 감독 "한국전, 작은 차이서 결정날 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.