강하늘, 살벌했던 '오겜' 촬영장 후기 "눈떠보니 아무것도 없어..시력 …

[스포츠조선 김소희 기자]'라디오스타'에 배우 강하늘이 출연해 '미담 자판기' 다운 유쾌한 입담을 선보인다. 그는 드라마부터 영화까지 2025년에 6편의 작품을 공개하는 열일 배우의 근황을 전하면서 '오징어 게임' 촬영 당시 침대서 눈을 떴다가 시력(?)을 잃은 줄 알았다는 에피소드까지 밝힌다고 해 궁금증을 높인다.
'스트리밍', '야당', '당신의 맛', '84제곱미터', '오징어 게임', 그리고 개봉을 앞둔 영화 '퍼스트 라이드(The First Ride)'까지. 강하늘의 열 일로 한 해 동안 출연한 작품만 여섯 편이 언급돼 MC들은 "이쯤 되면 '월간 강하늘'이다"라며 감탄한다. 이에 그는 "촬영을 몇 년에 걸쳐서 했는데 본의 아니게 공개 시기가 이렇게 됐다"라고 너스레를 떤다.
그는 최근 '제천국제음악영화제 홍보대사'로 위촉된 사연도 전한다. 강하늘은 "장항준 감독님이 전화를 주셔서 커피차를 보내야 하는 줄 알고 카드를 꺼내 놨다. 그런데 홍보대사 부탁 전화였다"라면서 어쩌다 '홍보대사'가 되어있었다는 상황을 특유의 순수한 리액션을 곁들여 설명해 웃음을 안긴다.
뿐만 아니라 '오징어 게임'에서 자신의 캐릭터를 완성하게 도와준 인물과의 유쾌한 이야기도 공개한다. 또 긴장감이 높았던 '공기 게임'의 실체를 공개하며, 선배 배우 이병헌까지 놀란 사연도 얘기한다고 해 궁금증을 높인다.
'미담 자판기' 강하늘의 작품 이야기와 배우로서의 일상, 현장 뒷이야기까지, 꾸밈없는 입담은 오는 15일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.