무술감독도 감탄한 '탁류' 액션..로운 "몸 사리지 않고 몰두"

[스포츠조선 문지연 기자] '탁류' 액션감독이 로운의 액션에 감탄했다.
캐릭터를 향한 무한한 애정으로 몸을 내던진 로운의 노력 또한 눈길을 끈다. 박영식 무술감독은 현장에서 액션에 의견을 가장 많이 낸 배우로 로운을 꼽았는데, "의견보다 의지를 더 많이 보여줬던 것 같다. 저에게 온몸을 불사를 테니까 멋있어 보이기 보다는 처절하고 드라마틱하게 액션을 시켜 달라고 이야기를 했다. 정말 몸을 사리질 않았다. 이런 배우는 처음"이라며 그의 의지와 열정에 박수를 보냈다.
한편 지난 주 공개된 7회 엔딩에서 펼쳐진 말복(안승균)의 죽음으로 각성한 시율과 왕해(김동원)의 맞대결이 이번 주 이어질 것을 예고하며 궁금증을 최고조에 이르게 한 가운데 로운은 이 장면을 가장 기억에 남는 액션 장면으로 꼽아 더욱이 기대를 모은다. 로운은 "몸 사리지 않고 몰두했는데, 이렇게까지 한 이유는 캐릭터에 대한 사랑이라고 생각한다"고 소회를 전하며 시율 캐릭터에 대한 남다른 애정을 드러냈다.
디즈니+의 최초 오리지널 사극 시리즈 '탁류'는 17일 마지막 8~9회가 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com