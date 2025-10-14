[전문] 정성일, 결혼 9년 만에 파경.."귀책사유 아닌 원만한 합의 이…

[전문] 정성일, 결혼 9년 만에 파경.."귀책사유 아닌 원만한 합의 이혼"

기사입력 2025-10-14 09:08


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 정성일이 결혼 9년 만에 파경을 맞았다.

정성일의 소속사인 엑스와이지 스튜디오는 14일 "정성일은 오랜 시간 배우자와 함께 신중한 고민을 거듭하여 결혼 생활을 마무리하기로 하였다"며 "이 과정에서 귀책사유가 아닌 서로간의 원만한 합의에 따라 이루어진 결정인만큼 왜곡되거나 추측성 보도는 자제해주시기를 정중히 부탁드린다"고 밝혔다.

이어 "비록 법적 관계는 정리되었지만 각자의 길을 응원하며, 아이의 양육에 대해서는 함께 최선을 다해 성실히 임하고 있다. 정성일은 앞으로도 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다할 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 덧붙였다.

정성일은 2002년 영화 'H'로 데뷔한 이후, 연극 무대에서 활동해왔다. 이후 넷플릭스 '더 글로리'를 통해 글로벌 인지도를 높이면서 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 9월에는 스크린 첫 주연작인 영화 '살인자 리포트'를 선보였고, 디즈니+ 새 시리즈 '메이드 인 코리아'의 활약도 예정하고 있다.

한편 정성일은 2016년 아내와 결혼해 슬하에 아들을 뒀다. 앞서 각종 방송 프로그램을 통해 아내와의 러브스토리를 공개한 바 있다.

다음은 엑스와이지 스튜디오 입장 전문.

정성일 배우 관련 공식입장

안녕하세요. 엑스와이지 스튜디오입니다.


당사 배우 정성일 씨 관련 공식 입장을 전해드립니다.

정성일 배우는 오랜 시간 배우자와 함께 신중한 고민을 거듭하여 결혼 생활을 마무리하기로 하였습니다.

이 과정에서 귀책사유가 아닌 서로 간의 원만한 합의에 따라 이루어진 결정인만큼 왜곡되거나 추측성 보도는 자제해 주시기를 정중히 부탁드립니다.

비록 법적 관계는 정리되었지만 각자의 길을 응원하며, 아이의 양육에 대해서는 함께 최선을 다해 성실히 임하고 있습니다.

정성일 배우는 앞으로도 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다할 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드리겠습니다.

감사합니다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

