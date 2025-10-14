도경수 "악역 첫 도전, 고민 많았다"..'조각도시'로 완전 변신

기사입력 2025-10-14 09:38


도경수 "악역 첫 도전, 고민 많았다"..'조각도시'로 완전 변신

도경수 "악역 첫 도전, 고민 많았다"..'조각도시'로 완전 변신

도경수 "악역 첫 도전, 고민 많았다"..'조각도시'로 완전 변신

도경수 "악역 첫 도전, 고민 많았다"..'조각도시'로 완전 변신

[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시' 도경수가 생애 첫 악역에 도전한다.

디즈니+ 시리즈 '조각도시'에서 안요한 역으로 또 다른 변신을 선보일 도경수의 캐릭터 스틸을 공개했다. '조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마다.

영화 '스윙키즈', '더 문', '말할 수 없는 비밀'부터 드라마 '괜찮아, 사랑이야', '백일의 낭군님'까지. 늘 새로운 얼굴로 캐릭터를 자유롭게 소화하며 연기의 변주를 선보여 온 배우 도경수가 '조각도시' 를 통해 필모그래피 사상 처음으로 빌런 역할에 도전한다. 사건을 설계하는 조각가 안요한 역을 맡은 도경수는 타인의 인생을 조각하는 극악무도하고, 광기 어린 인물로 새로운 얼굴을 펼쳐 보일 예정이다.

안요한은 상위 1%만을 위한 특별한 경호 서비스를 운영하는 대표로, 증거를 조작해 사건의 진범을 새롭게 설계하면서 희열을 느끼는 인물. 자신의 유일한 실패작이 될지도 모를 태중을 제거하기 위해 새로운 판을 설계하게 되면서, 태중과 치열하게 맞부딪히기 시작한다. 공개된 스틸은 지금껏 본 적 없는 도경수의 서늘하고 냉혹한 모습이 시선을 사로잡는다. 모든 사건을 설계하고, 조각들의 모습을 CCTV를 통해 관찰하는 하얀 방에서 또 다른 타겟을 찾는 듯한 요한의 모습은 그가 앞으로 어떤 사건들을 조각해낼지 궁금증을 증폭시킨다. 특히, 도경수는 요한 캐릭터의 악한 매력을 부각시키기 위해 짧고 날카로운 헤어스타일이나, 무채색의 의상들을 배치해 외형에서도 많은 신경을 쓰며, 그가 선보일 악역 캐릭터에 대한 기대를 높여냈다.

도경수는 "악역에 처음 도전했다. 인물 자체가 서늘하게 보여야 되는 캐릭터라서, 요한이라는 캐릭터를 연기한다면 어떻게 표현할까 고민했다"며 첫 악역 변신을 위해 고민을 아끼지 않았던 과정에 대해 밝혔다. 박신우 감독은 "요한은 순수 악 같은 캐릭터. 도경수의 맑은 눈, 천진난만한 미소들이 생각했던 요한의 이미지에 너무나 딱 맞는 캐릭터였다"라며 대체 불가능한 매력으로 요한 캐릭터를 완성시킨 도경수에 대한 만족을 드러내며, 그가 선보일 악역에 대한 궁금증을 높여냈다.

복수를 향해 뜨겁게 질주하는 지창욱과 첫 빌런 연기로 새로운 얼굴을 선보이는 도경수의 격렬한 대립, 김종수, 조윤수 그리고 이광수 등 신선한 배우들의 시너지, 그리고 '모범택시' 시리즈 오상호 작가의 탄탄한 필력으로 완성된 극강의 장르적 재미로 기대를 모으는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'는 디즈니+에서 오는 11월 5일 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

3.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

4.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

5.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

연예 많이본뉴스
1.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

2.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

3.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

4.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

5.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

스포츠 많이본뉴스
1.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

2.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

3.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

4.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

5.

"홀가분합니다"…진심으로 던진 11년, '왕조의 가을 영웅' 유니폼 벗는다 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.