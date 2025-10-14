퍼플키스, 보랏빛 매력 각인시킨다…11월 15일 월드투어 피날레

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 퍼플키스가 서울에서 월드투어의 피날레를 장식한다.
'어 바이올렛 투 리멤버'는 퍼플키스의 데뷔 앨범 'INTO VIOLET'과 연결성을 갖는 월드투어다. 데뷔 이래 마녀, 좀비, 괴짜 등 차별화된 콘셉트를 선보여 온 퍼플키스는 이번 투어를 통해 팬들에게 오래도록 기억될 보랏빛 매력을 각인시킨다. 각자의 역량을 보여줄 수 있는 유닛 무대 등을 포함, 풍성한 세트리스트 속에 퍼플키스만의 매력이 녹아든 압도적 라이브 퍼포먼스로 특별한 음악적 경험을 선사하고 있다.
미주 지역에서 월드투어 '어 바이올렛 투 리멤버'를 성황리에 진행 중인 가운데, 퍼플키스는 지난 5일(이하 현지시각) 샬럿을 시작으로 워싱턴 D.C., 보스턴 등 5개 도시를 뜨겁게 달궜다. 퍼플키스는 이후 13일 콜럼버스, 14일 디트로이트, 16일 시카고, 18일 미니애폴리스, 20일 캔자스 시티, 22일 댈러스, 25일 로스앤젤레스, 28일 산호세를 차례로 찾아 현지 팬들과 뜨겁게 호흡할 예정이다.
