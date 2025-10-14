퍼플키스, 보랏빛 매력 각인시킨다…11월 15일 월드투어 피날레

기사입력 2025-10-14 10:09


퍼플키스, 보랏빛 매력 각인시킨다…11월 15일 월드투어 피날레

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 퍼플키스가 서울에서 월드투어의 피날레를 장식한다.

퍼플키스는 오는 11월 15일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 월드투어 '어 바이올렛 투 리멤버'를 개최한다.

이로써 퍼플키스는 지난 9월 일본에서 '어 바이올렛 투 리멤버'의 포문을 연 데 이어 10월 미주 13개 도시, 11월 타이베이를 거쳐 국내에서 3개월간의 대장정을 마치게 됐다. 특히, 퍼플키스가 국내 팬들과 대면으로 만나는 건 지난해 1월 열린 팬콘서트 '페스타' 이후 약 1년 10개월 만이다.

'어 바이올렛 투 리멤버'는 퍼플키스의 데뷔 앨범 'INTO VIOLET'과 연결성을 갖는 월드투어다. 데뷔 이래 마녀, 좀비, 괴짜 등 차별화된 콘셉트를 선보여 온 퍼플키스는 이번 투어를 통해 팬들에게 오래도록 기억될 보랏빛 매력을 각인시킨다. 각자의 역량을 보여줄 수 있는 유닛 무대 등을 포함, 풍성한 세트리스트 속에 퍼플키스만의 매력이 녹아든 압도적 라이브 퍼포먼스로 특별한 음악적 경험을 선사하고 있다.

미주 지역에서 월드투어 '어 바이올렛 투 리멤버'를 성황리에 진행 중인 가운데, 퍼플키스는 지난 5일(이하 현지시각) 샬럿을 시작으로 워싱턴 D.C., 보스턴 등 5개 도시를 뜨겁게 달궜다. 퍼플키스는 이후 13일 콜럼버스, 14일 디트로이트, 16일 시카고, 18일 미니애폴리스, 20일 캔자스 시티, 22일 댈러스, 25일 로스앤젤레스, 28일 산호세를 차례로 찾아 현지 팬들과 뜨겁게 호흡할 예정이다.

'어 바이올렛 투 리멤버'의 서울 공연은 오는 11월 15일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 개최된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

4.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

5.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

연예 많이본뉴스
1.

'버닝썬' 승리, 캄보디아 인신매매 재벌과 무슨 관계길래…"亞서 가장 훌륭" 찬양[SC이슈]

2.

김동완, 의미심장 저격 "당신이 피드에 뜨는 게 싫어, 날 미워해달라"

3.

블랙핑크 리사, 어두운 밤거리서 의문男 업어치기 무슨일[SCin스타]

4.

서인영, 민낯 자신감..10kg 찌고 코 보형물 뺐다더니 '넘치는 건강美'

5.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 역사를 뒤흔든다' 이강인, 950억 '유레카'...손흥민의 2배→김민재까지 넘을 초대형 이적 예고

2.

'작두 탄 이종욱 코치 선택' 믿고 홈까지 달린 김지찬의 포효...박진만 감독 기동력 야구도 대성공[대구 현장]

3.

국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동한 염갈량 "강요한다고 되는게 아닌데... 켈리가 만든 외국인 문화"[이천 코멘트]

4.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

5.

'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한국-이탈리아' 최악의 조 피할 행운, 월드컵 역대 최고 포트 가능성 여전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.