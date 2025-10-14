'송재희♥' 지소연, 한 달 만 알린 쌍둥이 출산 소식 "조기 진통에 너…

지소연은 14일 "출산 예정일이 지나도 소식이 없어서 걱정된다고 연락주신 분들에게 이렇게 소식 전합니다"라며 "이 순간을 '동상이몽2'에서 담아주셔서 생생하게 다음주 월요일 전해드릴 수 있을 거 같아요"라고 예고했다.
지소연은 "노산에 쌍둥이 출산이라 만삭에 제왕절개 날짜 잡아놓고 조기 진통으로 너무 불안하고 걱정되고 아팠는데 너무 많은 함께 기도와 축복 속에서 우리 가족 드디어 만났습니다. 이제 3명에서 5명으로 새로운 챕터를 열어갑니다. 아기 소식도 곧 전할게요"라고 쌍둥이 출산 소식을 뒤늦게 알렸다.
이와 함께 지소연은 쌍둥이 남매의 발 사진을 공개하며 "아들 도하의 생일은 9월 15일이에요. 3.2kg로 세상에 나왔어요", "딸 레하는 오빠보다 일분 늦게 나왔어요. 2.4kg로 세상에 나왔어요"라고 밝혔다.
지소연 송재희 부부의 쌍둥이 출산 과정은 오는 20일 방송되는 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 공개될 예정이다.
출산 당일 병원에 간 두 사람은 심란한 표정이었다. 지소연은 "만약에 그러면 어떡하냐. (쌍둥이가) 자가 호흡 못하면 어떡하냐"고 걱정했다. 제왕절개 수술 전 진통이 느껴진 지소연. 지소연은 예정보다 수술이 앞당겨져 다급하게 수술실로 향해 걱정을 모았다. 게다가 "마취가 오른쪽은 잘 됐는데 한쪽이 덜 됐다. 마취 추가적으로 한 번 더 해서 시간이 길어질 거 같다"는 의료진의 말에 송재희는 결국 눈물을 흘렸다.