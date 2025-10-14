'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 노을 멤버 강균성이 성매매 루머를 언급, 억울함을 드러냈다.

10일 '인생예배' 채널에는 강균성 편 영상이 게재됐다.

앞서 여러 방송을 통해 혼전순결을 언급했던 강균성은 그 후 성매매 루머에 휘말리게 됐다며 억울함을 호소했다. 그는 "그것(혼전순결 발언) 때문에 찌라시도 나왔다. 'ㄴㅇ그룹의 ㄱㄱㅅ'에 대한 이야기라며 인터넷에 장문의 글이 올라왔다. 제가 룸살롱에 가서 술집 종업원과 쓰레기같이 놀고 관계를 맺으러 갔는데 그것도 쓰레기같이 한다는 내용이었다. 엄청 구체적이고 자세하게 썼더라"라며 분노했다.


이어 "저는 가본 적도 없고 그런 짓을 한 적도 없다. 친구들이 걱정이 되니까 그 내용을 제게 보내줬는데 손이 떨렸다. 기자들에게도 연락이 왔고 회사에서도 연락이 왔다. 기사까지 나지는 않았지만 그 내용은 암암리에 퍼졌다. 처음에는 너무 열이 받아 유포자를 찾아서 따져야겠다고 생각했다. 그 이후 제가 나오는 방송에 '혼전순결? 웃기고 있네. 다 이렇게 놀거면서'라는 댓글이 달리기 시작했다"라고 설명했다. 강균성은 유포자에게 악감정이 치달았지만 그 분노를 신앙의 힘으로 극복했다고 전했다.

한편 강균성은 2002년 노을로 데뷔했으며 '붙잡고도', '청혼', '전부 너였다', '그리워 그리워', '늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다.

