송옥숙 "호적상 자녀는 1남2녀, 내가 낳은 건 딸 하나뿐…첫째딸은 입양, 아들은"(원더풀라이프)

기사입력 2025-10-14 23:03


송옥숙 "호적상 자녀는 1남2녀, 내가 낳은 건 딸 하나뿐…첫째딸은 입양…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 송옥숙이 인생의 가장 큰 결단이었던 입양의 비하인드를 고백했다.

송옥숙은 14일 공개된 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'의 '배우 송옥숙 5화 세 자녀를 키우며 더욱 성숙해진 인생'편에 등장했다.

이날 송옥숙은 세 아이를 키우며 겪은 가족사와 입양을 결심하게 된 이유를 담담히 털어놨다.

송옥숙은 "호적상 1남 2녀를 두고 있지만, 내가 직접 낳은 건 딸 하나뿐이다. 아들은 남편의 전처 소생이고, 첫째 딸은 입양했다"고 밝혔다.

그는 41세에 첫딸을 출산한 뒤, 둘째를 임신했지만 유산했다. 당시 담당의사는 "나이가 있으니 너무 슬퍼하지 말라, 앞으로는 아이를 갖지 않는 게 좋겠다"고 조언했다.

송옥숙은 "그 말을 듣는 순간 '넌 여자로서 생명이 끝난 거야'라는 선고를 받은 것 같았다. 정말 마음이 무너졌다"고 고백했다.

유산의 아픔을 겪은 그는 봉사활동이나 후원단체 참여를 고민했지만, 남편 이종인 씨가 "멀리서 돕기보다 가까운 곳에서 도움이 필요한 아이를 보살피자"고 제안했다고 한다.


송옥숙 "호적상 자녀는 1남2녀, 내가 낳은 건 딸 하나뿐…첫째딸은 입양…
송옥숙은 "마침 가족 중 한 부부가 이혼을 하면서 아이를 맡길 곳이 없어 어려움에 처해 있었다. 남편이 '그 아이를 우리가 데려다 키우자'고 해서 결국 입양을 결심했다"고 밝혔다.


그 아이는 당시 여덟 살 여자아이였고, "내 친딸과 두 살 차이라 자매처럼 지낼 수 있을 것 같았다"고 회상했다.

송옥숙은 "입양해서 사랑으로 키우는 건 말처럼 쉽지 않았다. 내가 워낙 강하고 공격적인 성향이라 공평하게 대해야 한다는 부담이 컸다"며 "하지만 자식은 조건이 아니라 사랑으로 키워야 한다는 걸 몸으로 배웠다. 접어주고 받아주는 훈련을 하다 보니 내 성격의 모가 점점 깎이고, '나에게 이런 부드러운 면이 있었구나'라는 걸 알게 됐다"고 미소 지었다.

송옥숙은 "'38사기동대' 찍을 때 예전처럼 카리스마가 안 나오더라. 나도 독기가 다 빠졌나 싶었다"며 "예전엔 이혜영 씨와 비교될 정도로 세고 강한 캐릭터였는데 이젠 그냥 사람 냄새 나는 배우가 됐다. 그게 내겐 더 좋다"고 덧붙였다.

또한 그는 "요즘 젊은 세대가 비혼주의를 많이 이야기하지만 결혼하고 가족을 이루는 건 여전히 소중한 일이라 생각한다"며 "자식들에게도 '가정을 꾸리는 게 인생의 또 다른 축복'이라고 가스라이팅 중"이라고 말해 웃음을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

2.

이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

3.

김준호♥김지민, 깨 쏟아지는 신혼 카톡방 공개.."12월부터 2세 준비" 선언

4.

송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')

5.

제이쓴 "子 준범, 관종끼 드러나"...'케데헌' 한복 입고 시선 즐기는 '3세' ('홍쓴티비')

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

2.

이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

3.

김준호♥김지민, 깨 쏟아지는 신혼 카톡방 공개.."12월부터 2세 준비" 선언

4.

송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')

5.

제이쓴 "子 준범, 관종끼 드러나"...'케데헌' 한복 입고 시선 즐기는 '3세' ('홍쓴티비')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

2.

'포스트 손흥민' 엄지성 터졌다! 파라과이 수비 허점 제대로 노린 한 방...홍명보호, 15분 만에 선제골[파라과이전]

3.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

4.

[현장리뷰]"엄지성→오현규 골" 'WC 포트2 가능성 높였다!' 韓, '복병' 파라과이 2-0 제압 '분위기 반전 성공!'

5.

상대는 삼성! 준비는 끝났다…백전노장 출사표, "더 높은 곳에 오를 수 있도록 최선 다하겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.