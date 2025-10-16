강하늘, '미담자판기' 별명 버렸다..."부탁 들어주다 보니 안 행복해"('라스')

기사입력 2025-10-16 00:28


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 강하늘이 솔직하게 의사 표현을 하기로 결심한 이유를 털어놨다.

15일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 '흥행 루팡' 특집으로 배우 강하늘, 김영광, 강영석, 강지영이 출연했다.

이날 강하늘은 "차은우와 영화 '퍼스트 라이드'를 같이 찍었다. 그 친구는 그냥 잘생긴 친구로 나온다"면서 "사실 우리 영화를 보는 거보다 은우 씨를 보는 게 더 재미있다. 은우 씨 얼굴을 보고 있으면 웃음이 난다"고 해 웃음을 안겼다.

강영석이 영화 현장 분위기 메이커였다고. 강하늘은 "나는 행동 대장이었다. 영화 '30'에서 감독님과 한번 작품을 해봤지 않나. 감독님이 말수도 적고 내향적이시다. 친절한 설명에 비해 잘 전달이 안 될 때가 있다"며 "나는 이미 작품을 해봤기 때문에 '저 말은 저 뜻이구나'하고 감독, 배우 사이에 중간 다리 역할을 했다"고 했다.


그때 김영광은 강하늘 때문에 단합하기 어려웠다고. 김영광은 "해외 촬영을 가면 호텔에 많이 있지 않나. 동료들과 시간을 보내고 싶은데 하늘이는 호텔방에 들어가면 안 나온다"고 했다.

이에 강하늘은 "나만의 휴식 루틴이다. 집에 가서도 휴대폰을 던져놓고 아예 안 본다. 호텔방에서도 OTT로 다 볼 수 있으니까 작품 본다"면서 "일주일 여행가서 호텔방에 이틀 동안 있었던 것도 있다. 그게 좋다"고 했다.

그는 "안 나가도 괜찮다. 어차피 촬영 현장에서 계속 보지 않나. 만약 현장 타임이 없다면 당연히 나가서 만나겠지만 현장에서 또 볼 거 아니냐"고 했다.

강하늘은 "옛날에는 부탁에 다 나가고 했었다. 부탁을 다 들어주다 보니 내가 행복하지 않고 편안하지 않더라"며 "나이가 먹을수록 '내가 더 솔직하게 말을 해야겠다'고 결심을 해서 이제는 나오라고 해도 당당히 거절한다. 회식이 있어도 피곤하면 거절을 한다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

