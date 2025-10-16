신수호, '구준회 정보원'으로 활약…"더 좋은 모습으로 찾아뵐 것" 종영…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신수호가 '단죄' 종영 소감을 전했다.
이어 일성파 본거지 CCTV를 일시 차단해 정훈의 위장 접촉이 안전하게 이뤄질 시간을 확보하기도 했다. 이후 폐창고 문을 열어 소민을 구출하는가 하면, 출입문 통제로 추격을 지연시키며 차량 이탈까지 지원했다. 현장을 읽고 동선을 설계한 도진은 정보전의 디테일을 현실감 있게 완성했다.
종영을 맞아 신수호는 "'단죄'라는 작품 자체가 정말 흥미로웠고, 제가 맡은 '도진'이라는 인물의 독특한 색채가 마음에 들어 종종 연기를 곱씹곤 한다. 편안하고 따뜻한 분위기의 현장 덕분에 매 순간이 즐겁고 잊지 못할 시간이었다"라고 소감을 밝혔다.
'미녀 공심이'로 데뷔한 신수호는 '다시 만난 세계', '결혼작사 이혼작곡', '이미테이션', '마녀의 게임' 등 장르를 가리지 않는 작품에서 안정적인 연기를 선보이며 존재감을 쌓아 왔다. '단죄'를 통해 리얼한 연기와 밀도 높은 조력자 서사를 증명한 신수호의 다음 행보에 관심이 모인다.
한편, 신수호가 출연하는 '단죄' 마지막 회는 16일 오후 9시 30분 웨이브, 9시 40분 드라맥스에서 방송된다.
