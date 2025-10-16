'센캐 여왕' 임지연, '얄미운 사랑'으로 달라졌다..정의 실현 연예부 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 임지연이 남다른 열정의 '열혈' 기자로 변신한다.
그런 가운데 공개된 사진은 정치부 에이스에서 연예부 신입(?)이 된 위정신(임지연)의 상반된 모먼트로 시선을 사로잡는다. 긴박하게 돌아가는 취재 현장 속 카메라를 든 채 숨죽인 그의 모습에서 기자로서의 빛나는 열의가 느껴진다. 위정신은 특종을 위해서라면 물불 가리지 않는 열정으로 최연소 기자상까지 거머쥔 인물. 트로피를 안은 위정신의 환한 미소와 당찬 눈빛에서 커리어에 대한 자부심이 엿보인다.
그러나 정치부 에이스로 통하던 위정신은 거대 비리 사건에 휘말리며 부당하게 자리를 잃게 된다고. 연예인의 출입국 현장 취재에 나선 위정신. 똑 부러진 모습은 온데간데없고 어리둥절한 모습에서 만만치 않은 연예부 생존기를 짐작게 한다. 좌충우돌 속 국민 배우 임현준(이정재)과 얄궂은 인연으로 얽히며 찾아올 변화에도 이목이 집중된다.
위정신을 불도저 같은 인물이라고 소개한 임지연은 "본인의 소신과 목표에 도달하기 위해 거침없이 질주하는 캐릭터"라고 덧붙이며 "그런 특유의 면모가 사회와 주변 관계들에 부딪히고 깎이며 기자로서도 인간으로서도 성장한다. 정신이가 변화하는 과정에 중점을 두고 연기했다"라고 연기 주안점을 밝혀 기대 심리를 자극했다.
한편, tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.
