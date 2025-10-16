미성년자 아내, 교제 11일만 계획 임신 "'8세 연상' 남편 놓치기 싫…

[스포츠조선 이게은기자] '이혼숙려캠프' 16기 부부가 다소 파격적인 러브스토리를 전했다.
16일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'(이숙캠)에서는 16기 첫 번째 부부의 가사조사가 펼쳐졌다.
첫번째 부부는 남편이 34세, 아내는 26세였고 슬하에 네 자녀를 두고 있었다. 아내는 "남편은 고등학교 선배였다. 제가 먼저 고백했는데 남편이 일주일 후에야 받아줬다"라고 말했다. 이에 서장훈은 "미성년자라 고백을 안 받아줬다고 해서 잘 하셨다고 생각했는데, 일주일 후에 받아주셨다"라며 헛웃음을 쳤다. 아내는 고백 당시 19세였는데, 이후 교제 11일 만에 첫째를 임신했다고.
남편은 "서로를 놓치기 싫어 계획했다"라고 설명해 놀라움을 안겼다. 고백부터 임신까지 단 20일 만에 이뤄진 셈. 아내 역시 "저희는 상의하에 가졌다. 남편을 놓치기 싫어 가지게 됐다. 옆에 있는 것만으로도 좋았다"라고 강조했다.
