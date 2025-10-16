미성년자 아내, 교제 11일만 계획 임신 "'8세 연상' 남편 놓치기 싫…

미성년자 아내, 교제 11일만 계획 임신 "'8세 연상' 남편 놓치기 싫었다" ('이숙캠')

기사입력 2025-10-16 23:32


[스포츠조선 이게은기자] '이혼숙려캠프' 16기 부부가 다소 파격적인 러브스토리를 전했다.

16일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'(이숙캠)에서는 16기 첫 번째 부부의 가사조사가 펼쳐졌다.

첫번째 부부는 남편이 34세, 아내는 26세였고 슬하에 네 자녀를 두고 있었다. 아내는 "남편은 고등학교 선배였다. 제가 먼저 고백했는데 남편이 일주일 후에야 받아줬다"라고 말했다. 이에 서장훈은 "미성년자라 고백을 안 받아줬다고 해서 잘 하셨다고 생각했는데, 일주일 후에 받아주셨다"라며 헛웃음을 쳤다. 아내는 고백 당시 19세였는데, 이후 교제 11일 만에 첫째를 임신했다고.


남편은 "서로를 놓치기 싫어 계획했다"라고 설명해 놀라움을 안겼다. 고백부터 임신까지 단 20일 만에 이뤄진 셈. 아내 역시 "저희는 상의하에 가졌다. 남편을 놓치기 싫어 가지게 됐다. 옆에 있는 것만으로도 좋았다"라고 강조했다.

한편 '이혼숙려캠프'는 인생을 새로고침하기 위한 부부들의 이야기를 담은 예능으로 매주 목요일 오후 10시 30분 방송된다.

