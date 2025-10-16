"제니도 같은 걸 쓰더라"…손연재, 럭셔리 취향 '애착템' 大방출→시계만 1600만원대(손연재)

기사입력 2025-10-17 06:11


전 리듬체조 국가대표 손연재가 자신의 감각과 추억이 담긴 '애착템 컬렉션'을 공개했다.

손연재는 16일 자신의 유튜브 채널 '손연재'에 "귀여움 한가득 연재가 꽂힌 취향템 모아모아 공개"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 손연재는 "제가 평소에 좋아하고 자주 쓰는, 생활 속에 녹아든 아이템들을 소개해보려 한다"며 직접 애용 중인 물건들을 하나씩 꺼내 보였다.

첫 번째 아이템은 고양이 모양 머리핀. 손연재는 "소품숍에서 귀여워서 샀는데 블랙핑크 제니 씨도 같은 걸 가지고 있더라. 알고 나니 더 애착이 간다"고 웃었다.

이어 럭셔리 헤어 액세서리 브랜드 '알렉산드르 파리'의 진주 머리핀(약 46만 원)을 소개하며 "너무 고급스럽고 러블리해지고 싶을 때 착용한다. 평생 쓰고, 딸이 생기면 물려주고 싶다"고 말했다.

또한 토끼 귀 모양의 휴대폰 케이스(17만 3천 원)를 꺼내며 "셀카 찍을 때 귀엽게 연출할 수 있지만 가격이 비싸 평소엔 아껴 쓴다"며 웃음을 자아냈다.

손연재의 애착템 중 하이라이트는 결혼 예물 시계였다. 그는 "시계를 궁금해 하시는 분이 많아 그냥 가져왔다"며 "결혼할 때 남편이 제게 선물한 시계다. 저도 남편에게 시계를 하나 사줬다"고 설명했다.


그가 착용한 시계는 예거 르쿨트르(Jaeger-LeCoultre) 브랜드로, 가격은 약 1,600만 원대. 손연재는 "화려하진 않지만 모든 룩에 잘 어울린다. 드레스에도, 티셔츠에도 예쁘다. 아주 의미 있고 제일 자주 착용한다"며 애정을 드러냈다.


이어 왼손 약지의 반지를 보여주며 "결혼반지 겸 커플링이다. 티파니앤코 제품으로, 작지만 화려하고 독특하다. 골드가 예뻐서 샀다"고 소개했다. 해당 반지의 가격은 약 500만 원이다.

손연재는 가장 애정하는 향수로 '크리드 러브 인 화이트 포 썸머'를 꼽았다. 그는 "신혼여행 중 프랑스에서 크리드 매장을 우연히 들어갔다가 향에 반했다"며 "그때의 신혼 시절이 떠올라 향만 맡아도 행복하다"며 "향은 약간 부자 냄새, 유럽 호텔의 고급스러운 향기 같다. 앞으로도 평생 쓸 아이템"이라며 웃음을 보였다.

한편 손연재는 2022년 금융업 종사자와 결혼, 2023년 2월 아들을 출산했다. 이들은 서울 용산구 이태원 단독주택을 약 72억 원에 매입해 생활 중인 것으로 알려졌다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

