24기 옥순, 23기 옥순 뒷담화하더니 셀카도 거절.."왜 화가 난 거야…

[스포츠조선 조윤선 기자] 24기 옥순이 다른 솔로녀들에게 23기 옥순 뒷담화를 하는 모습이 공개됐다.
16일(목) 방송한 ENA와 SBS Plus의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 11기 영숙-미스터 김, 23기 옥순-미스터 강, 24기 옥순-미스터 나, 25기 옥순-미스터 윤이 '최종 커플'로 맺어지는 모습이 그려졌다.
하지만 11기 영숙은 다시 23기 옥순에게 "남자들한테도 지금 23기 옥순님 때문에 정리 안 된 게 많았어"라고 꼬집었다. 23기 옥순은 "난 남자들한테 불분명하게 행동한 적이 맹세코 없었다"고 반박했다. 그럼에도 11기 영숙은 "애매한 사람 붙잡고 직진하려고 여기 나온 게 아니다"라고 솔로녀들끼리 미리 노선을 정리할 필요성이 있었다고 강조했다. 싸늘한 기류 속, 23기 옥순은 등 떠밀리다시피 바닷가로 가서 "이상한데 평범하고, 잘 모르겠다"며 미스터 강 때문에 혼란스러운 마음을 바다에 쏟아냈다.
'마지막 고백 타임'이 끝나자 23기 순자는 23기 옥순의 방을 찾아가 아까 논쟁에 대해 다시 사과했다. 23기 옥순은 "나도 정신이 없어서 (어떤 남자를 선택할지 결정하지 못한 채) 혼자 생각만 한 것 같다"고 해명했다. 비슷한 시각, 24기 옥순은 11기 영숙을 찾아가 "미스터 한님과 얘기를 해봤는데, 본인의 지저분한 마음 상태에서 (11기 영숙님에게) 다가가는 게 예의가 아니라고 생각했대"라고 미스터 한의 속마음을 대신 전해줬다. 자신도 모르게 '공공의 적'이 되어버린 23기 옥순은 괴로워하면서 미스터 강의 방으로 갔다. 미스터 강은 "그런 상황인지 몰랐다"고 말했고, 23기 옥순은 답답함에 눈물을 쏟았다. 미스터 강은 "진짜 눈물이 많은가 봐"라면서 "내가 ('마지막 고백 타임' 때) 무슨 얘기를 해도 2~3개월 후에 (방송에 나와야) 알 수 있는 거잖아. 그냥 여기서 말해주면 되는 거 아냐? 난 널 선택할 거야"라고 고백했다. 그러면서 "너한테 맞추겠다"고 얘기했고, 이에 23기 옥순은 "전투력을 상실했다. 내가 좋으니까 맞춰주겠다는 말이 고맙고 감동적이었다"며 마음을 풀었다.
'마지막 고백 타임'에서 서로 통한 미스터 김과 11기 영숙은 최후의 데이트에 나섰다. 11기 영숙은 미스터 김과의 대화에서 편안함을 느꼈고, 미스터 김 역시 "우리의 미래는 달콤할 거라고 믿는다"고 스윗하게 어필했다. 뒤이어 데이트에 나선 미스터 윤은 25기 옥순에게 책을 건넸는데, 책에서는 미스터 윤이 매일 밤마다 쓴 편지가 등장했다. 총 3통의 편지를 확인한 25기 옥순은 감동받은 표정을 지었다.
24기 옥순은 숙소 방에서 "23기 옥순님을 보고 '어장관리'에 대한 거울 치료가 됐다"고 다른 솔로녀들에게 뒷담화를 했다. 때마침 23기 옥순이 찾아와 "같이 셀카 찍자"고 말했다. 하지만 24기 옥순은 "나중에"라며 싸늘하게 거절했고, 이를 지켜보던 MC 박보미는 "24기 옥순은 왜 화가 난 거냐"며 의아해했다. 이후 23기 옥순은 다시 한 번 해명 타임을 가졌다. 그는 "(미스터) 한님이 정리해주지 않으면 그분에게 가려고 생각했다. 그런데 미스터 한님이 날 정리해줬다. 미스터 권님은 나한테 직진하겠다고 해서 '그럼 뭐 어떡해?'라고 했던 것"이라고 설명했다. 그럼에도 24기 옥순은 "맞아 그게?"라며 의심의 촉을 세웠고, 급기야 "나만 이해 안가?"라면서 방 밖으로 나가버렸다. 23기 순자도 뒤따라 나가서 23기 옥순은 방에 홀로 남았다. 직후 그는 제작진 앞에서 "인간관계에서 내가 성숙함이 많이 부족했구나"라며 눈물을 쏟았다. 얼마 후, 23기 옥순은 미스터 김과의 데이트를 마치고 돌아온 11기 영숙에게 대화를 신청해 오해를 풀었다. 11기 영숙은 조용히 듣더니, "내가 (23기 옥순님의 기분을) 캐치하지 못하고 꽤 많이 (누구를 선택할 거냐고) 물어봤거든"이라면서 자신의 잘못도 밝혀 23기 옥순과 쿨하게 화해했다.
대망의 '최종 선택'의 시간, 미스터 윤은 모두의 예상대로 25기 옥순을 택했다. 25기 옥순은 "용기를 내보려고 한다"며 미스터 윤에게 직진해 첫 번째 커플이 됐다. 미스터 김과 11기 영숙 역시 서로를 택했고, 미스터 강은 23기 옥순을 최종 선택했다. 23기 옥순은 '최종 선택'을 하기 전, "제 온 마음을 담아서 (모두에게) 감사하다고 말씀드리고 싶다"며 눈물의 인사를 건넸다. 이후 그는 미스터 강을 택해 세 번째 커플이 됐다. 미스터 나는 "지난 3번의 밤 동안 당신이 제 별이었다"고 고백한 뒤 24기 옥순을 선택했다. 24기 옥순도 미스터 나를 최종 선택했다. 나머지 남녀들은 모두 선택을 포기했으며, 그 결과 '솔로민박'에서는 총 4커플이 탄생했다. 뒤이어 공개된 예고편에서는 순백의 남자들이 총출동하는 '순수남 특집'이 선포돼 더욱 흥미로워질 '솔로민박'의 로맨스를 기대케 했다.
'순수남 특집'은 23일(수) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 만날 수 있다.