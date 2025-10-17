[SC리뷰]‘옥순 저격→눈물→러브라인 반전’…‘나솔사계’, 역대급 감정선 속 4커플 탄생

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'가 사상 초유의 감정 폭풍과 반전 러브라인 속에서 네 커플을 탄생시켰다.

16일 방송에서는 11기 영숙-미스터 김, 23기 옥순-미스터 강, 24기 옥순-미스터 나, 25기 옥순-미스터 윤이 최종 커플로 이어졌다. '솔로민박'의 마지막 날 출연자들은 '마지막 고백 타임'을 통해 바다를 향해 진심을 외쳤고 이 과정에서 긴장감이 최고조에 달했다.

특히 23기 옥순을 둘러싼 갈등이 터지며 분위기가 급변했다. 미스터 한이 "넌 나에게 아픔을 줬어"라며 의미심장한 말을 던졌고 11기 영숙은 "한 사람 때문에 마음이 흔들렸다"며 옥순을 저격했다. 옥순이 "나도 힘들었다"고 맞받자 23기 순자까지 가세해 현장은 순식간에 전쟁터로 변했다.

옥순은 제작진과의 인터뷰에서 "인간관계에서 내가 아직 성숙하지 못한 것 같다"며 눈물을 보였고 미스터 강을 찾아 "괜히 오해받아서 마음이 무너졌다"고 털어놨다. 이에 미스터 강은 "그런 상황인지 몰랐다"며 따뜻하게 위로했고 "난 널 선택할 거야"라는 진심 어린 고백으로 분위기를 뒤집었다.

11기 영숙과 미스터 김은 흔들림 없는 안정적인 케미로 대표 커플 자리를 굳혔다. 마지막 데이트에서도 "우리의 미래는 달콤할 거라 믿는다"고 말하며 다정한 분위기를 이어갔다. 미스터 윤은 25기 옥순에게 매일 밤 써온 손편지 3통을 선물해 감동을 안겼고 미스터 나는 "당신이 내 별이었다"는 고백으로 24기 옥순의 마음을 사로잡았다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



