‘다음생은 없으니까’ 김희선·한혜진·진서연, 현실 공감+연기 맛집 예고[…

[스포츠조선 조민정 기자] '다음생은 없으니까'가 첫 대본 리딩부터 시너지를 터뜨리며 웰메이드 현실 공감 드라마의 탄생을 예고했다.
오는 11월 10일 첫 방송되는 이 작품은 매일 같은 하루 속 육아 전쟁과 직장생활에 지친 마흔 하나 세 친구의 좌충우돌 성장기를 그린 코믹 드라마다. 제2의 사춘기라 불리는 불혹의 시기에 다시 한번 인생을 잘 살아보려는 이들의 이야기를 담는다. 연출은 '꽃선비 열애사'의 김정민 PD, 극본은 '그린마더스클럽'의 신이원 작가가 맡았다.
김희선은 과거 억대 연봉 쇼호스트였지만 현재는 경단녀 엄마가 된 조나정 역으로 변신, 현실감 넘치는 연기로 극의 중심을 잡았다. 한혜진은 완벽한 삶 이면의 난임 고통을 겪는 아트센터 기획실장 구주영 역으로 새로운 도전에 나섰다. 진서연은 결혼에 대한 환상을 가진 잡지사 부편집장 이일리 역으로 강렬한 존재감을 발산했다.
윤박은 츤데레 남편 노원빈 역으로, 허준석은 친구들에게 생동감을 불어넣는 변상규 역으로, 장인섭은 철부지 남편 오상민 역으로 맛깔스러운 연기를 선보였다. 이들의 완벽한 합은 대본 리딩 현장을 순식간에 '연기 맛집'으로 만들었다.
제작진은 "첫 대본 리딩에서 모든 배우들이 에너지를 쏟아내며 기대감을 높였다"며 "불혹의 성장통을 담아 세대를 초월한 공감을 이끌어낼 작품이 될 것"이라고 전했다.
