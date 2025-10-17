이지혜, 시한부였던 가족 떠나보냈다 "父도 오열, 하루만 기다려주지" […

|
[스포츠조선 이우주 기자] 이지혜가 6개월 시한부 판정을 받은 반려견을 떠나보냈다.
이지혜는 17일 "비행기에서 연락을 받았다. 요다는 무지개다리를 건넜다. 하루만 더 기다려주지"라며 반려견의 비보를 전했다.
반려견 요다는 이지혜가 키우다 결혼 후 부모님이 키우고 있었다. 이지혜는 "남편의 강아지 알러지로 제가 키울 수 없었던 상황이었고 항상 저를 걱정하시는 저희 부모님, 특히나 강아지를 너무 좋아하시는 아버지는 자식처럼 의지하며 요다 요나를 잘 돌봐주셨다. 요다에게 많이 미안하고 그립다"며 "힘든 시절 저의 곁을 늘 지켜주는 아기..이젠 아프지 말고 편안하게 쉬렴. 마지막 모습이 너무 예뻐서 눈에 선하구나"라고 반려견에 마지막 인사를 전했다.
|
다행히 상태가 나아져 퇴원한 요다. 하지만 산소방을 설치해야 살 수 있었다. 이에 이지혜는 집에 산소방을 설치해 요다를 돌보기로 했다. 이어 이지혜는 자막을 통해 "살아갈 날이 길어야 6개월이라 한다. 제가 아무래도 집으로 데려와야 할 거 같다. 지금은 산소방에서 혼자 열심히 견뎌내는 중"이라 밝혔다.
다음은 이지혜 글 전문
비행기에서 연락을 받았습니다.
요다는 무지개다리를 건넜습니다.
하루만 더 기다려주지..
마지막 가는모습을 볼수 있어서 그나마 다행이었습니다.
아버지의 눈물을 처음 봤습니다.
어제도 전화로 오열을 하시는데
연세드신 아버지에게 너무 힘든일을 겪게 한것은 아닌지 아버지 걱정이 더 앞섭니다.
남편의 강아지 알러지로
제가 키울수 없었던 상황이었고
항상 저를 걱정하시는 저희부모님
특히나 강아지를 너무 좋아하시는 아버지는
자식처럼 의지하며 요다 요나를 잘 돌봐주셨습니다.
요다에게 많이 미안하고
그립습니다.
힘든시절 저의곁을 늘 지켜주는 아기..
이젠 아프지말고 편안하게 쉬렴.
마지막 모습이 너무 이뻐서 눈에 선하구나.
오늘은 또 오늘의 일을 하러 나가야하지만
댓글에 요다를 걱정해주시는분들이 많이 계셔서
소식을 알리는게 맞다고 생각했습니다.
마음 잘추스릴께요
감사합니다.