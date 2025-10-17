이지혜, 가슴아픈 소식 "시한부 판정 요다 무지개 다리…父 눈물 처음봐"…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 샵 출신 이지혜가 가슴 아픈 소식을 전했다.
요다는 이지혜가 결혼 전 키웠던 반려견이다. 그러나 최근 이지혜는 "사라갈 날이 길어야 6개월이라 한다"며 요다가 시한부 판정을 받았다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.
다음은 이지혜 글 전문.
요다는 무지개다리를 건넜습니다.
하루만 더 기다려주지..
마지막 가는모습을 볼수 있어서 그나마 다행이었습니다.
아버지의 눈물을 처음 봤습니다.
어제도 전화로 오열을 하시는데
연세드신 아버지에게 너무 힘든일을 겪게 한것은 아닌지 아버지 걱정이 더 앞섭니다.
남편의 강아지 알러지로
제가 키울수 없었던 상황이었고
항상 저를 걱정하시는 저희부모님
특히나 강아지를 너무 좋아하시는 아버지는
자식처럼 의지하며 요다 요나를 잘 돌봐주셨습니다.
요다에게 많이 미안하고
그립습니다.
힘든시절 저의곁을 늘 지켜주는 아기..
이젠 아프지말고 편안하게 쉬렴.
마지막 모습이 너무 이뻐서 눈에 선하구나.
오늘은 또 오늘의 일을 하러 나가야하지만
댓글에 요다를 걱정해주시는분들이 많이 계셔서
소식을 알리는게 맞다고 생각했습니다.
마음 잘추스릴께요
감사합니다.
