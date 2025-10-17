이지혜, 가슴아픈 소식 "시한부 판정 요다 무지개 다리…父 눈물 처음봐"[SCin스타]

기사입력 2025-10-17 09:47


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 샵 출신 이지혜가 가슴 아픈 소식을 전했다.

이지혜는 17일 자신의 계정에 "비행기에서 연락을 받았다. 요다는 무지개 다리를 건넜다. 하루만 더 기다려주지"라고 밝혔다.

그는 "마지막 가는 모습을 볼 수 있어 그나마 다행이었다. 아버지의 눈물을 처음 봤다. 어제도 전화로 오열을 하시는데 연세 드신 아버지에게 너무 힘든 일을 겪게한 건 아닌지 걱정이 더 앞선다"며 "남편의 알러지로 제가 키울 수 없었던 상황이었고 부모님, 특히 강아지를 너무 좋아하시는 아버지는 자식처럼 의지하며 요다를 보살펴 주셨다. 요다에게 많이 미안하고 그립다. 힘든시절 곁을 지켜준 아기, 이제는 아프지 않고 편히 쉬렴. 마지막 모습이 너무 예뻐서 눈에 선하구나"라고 적었다.

요다는 이지혜가 결혼 전 키웠던 반려견이다. 그러나 최근 이지혜는 "사라갈 날이 길어야 6개월이라 한다"며 요다가 시한부 판정을 받았다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

다음은 이지혜 글 전문.

행기에서 연락을 받았습니다.

요다는 무지개다리를 건넜습니다.

하루만 더 기다려주지..


마지막 가는모습을 볼수 있어서 그나마 다행이었습니다.

아버지의 눈물을 처음 봤습니다.

어제도 전화로 오열을 하시는데

연세드신 아버지에게 너무 힘든일을 겪게 한것은 아닌지 아버지 걱정이 더 앞섭니다.

남편의 강아지 알러지로

제가 키울수 없었던 상황이었고

항상 저를 걱정하시는 저희부모님

특히나 강아지를 너무 좋아하시는 아버지는

자식처럼 의지하며 요다 요나를 잘 돌봐주셨습니다.

요다에게 많이 미안하고

그립습니다.

힘든시절 저의곁을 늘 지켜주는 아기..

이젠 아프지말고 편안하게 쉬렴.

마지막 모습이 너무 이뻐서 눈에 선하구나.

오늘은 또 오늘의 일을 하러 나가야하지만

댓글에 요다를 걱정해주시는분들이 많이 계셔서

소식을 알리는게 맞다고 생각했습니다.

마음 잘추스릴께요

감사합니다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

