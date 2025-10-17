김대호, 폭탄 발언 "박명수 눈치 안 봐서 편해" ('위대한가이드')

김대호, 폭탄 발언 "박명수 눈치 안 봐서 편해" ('위대한가이드')

[스포츠조선 조윤선 기자] 김대호와 최다니엘의 예능판 브로맨스가 펼쳐진다.

10월 28일 화요일 저녁 8시 30분 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'가 첫 방송된다. '위대한 가이드3'로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보이는 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'를 위해 기존 여행 메이트였던 김대호와 최다니엘이 가이드로 나선다.

지난 시즌에서 김대호와 최다니엘은 정반대 여행 스타일로 티격태격 케미를 발산했다. 야생을 좋아하는 김대호와 얼반 스타일의 최다니엘. '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 첫 여행(백두산)을 마친 두 남자의 이야기를 직접 들어봤다. 첫 여행의 가이드는 김대호였다. 이번에도 대환장 브로맨스가 기대된다.

먼저 김대호는 "(최)다니엘과 제가 티격태격해도, 정말 짜증 나서가 아니라 서로 재미있으니까 그렇게 하는 거다"라며 "제가 가이드할 때 다니엘이 계속 뭘 물어보고, 또 뭐 할 때마다 왜 하는 거냐고 물어보는 게 있었다. 똑같이, 이제 거울을 한 번 보여주려고 한다. (웃음)"이라고 말했다. 2번째 여행지 가이드를 맡은 최다니엘에게 유쾌한 복수(?)를 예고한 것.


최다니엘은 김대호와 재회에 대해 "언제 만나도 마치 어제 만난 것처럼 한결 같은 (김)대호형과는 만남의 시작부터 끝맺음까지 항상 기분 좋은 시간의 연속이다. 대호형은 내게 마치 미지의 여행 같은 사람이다. 알면 알수록 새롭고 재미있으며 배려심이 깊어서 함께하는 시간 내내 늘 배울 점과 즐거움이 남는다"라고 말했다.

이어 두 사람은 '가이드'라는 막중한 책임에 대해 이야기했다. 김대호는 "(가이드 역할) 부담이 많았다. 가이드는 여행하는 사람들에게 여행의 기분을 느끼게 해줘야 하는데 '내가 할 수 있을까' 하는 생각이 들었다. 쉽지 않았다"라며 "가장 큰 형님(박명수)과 막내(이무진)가 이번 여행을 함께 하지 않아서 좀 더 자유로웠다. 같이 있다 보면 큰 형님하고 막내 눈치가 제일 많이 보인다. 어쩔 수 없다. 이번에는 둘째(김대호)와 셋째(최다니엘)가 편하게 여행할 수 있었던 것 같다"라고 거침없이 말해 웃음을 줬다.

최다니엘은 "개인 여행을 할 때와 가이드를 할 때의 가장 큰 차이점은 클라이언트의 니즈를 채워줘야 한다는 책임감인 것 같다. 그만큼 같이 가는 여행 메이트들이 즐거워하는 모습을 보는 것이 저의 개인적인 목표다. 그 안에서 우리들 모두가 함께 즐거워한다면 더없이 기쁠 것 같다"라고 말했다. 이어 "나는 여행을 자주 가는 편이 아니라 많이 찾아봤다. 나도 기대된다"라고 덧붙였다.

오랜만에 만나도 어제 만난 것처럼 즐거운 김대호와 최다니엘이 차례대로 '가이드'에 도전한다. 만났다 하면 티격태격하면서도 웃음이 끊이지 않는 김대호와 최다니엘의 대환장 브로맨스를 만날 수 있는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는
10월 28일 화요일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.

