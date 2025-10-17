클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

최종수정 2025-10-17 11:24

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 클라라가 결혼 6년 만에 이혼했다.

17일 KHS에이전시 측은 "클라라가 지난 8월 협의 이혼 절차를 완료했다. 오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 됐다"고 밝혔다.

이어 "8월에 협의 이혼을 마무리하였으나, 양가 가족분들의 입장을 깊이 고려하고 상호이해를 구하는 과정이 필요하여 소식을 늦게 전하게 된 점 너른 양해 부탁드린다"며 "앞으로도 클라라의 연기자로서의 노력에 변함없는 관심과 격려를 부탁드린다"고 덧붙였다.

클라라는 에이전시를 통해 "응원을 보내주셨던 많은분들께 안타까운 소식을 전하게 되어 죄송하게 생각한다"고 전했다.

한편 클라라는 2019년 2세 연상의 재미교포 사업가 사무엘 황과 결혼했다. 두 사람의 신혼집은 서울 송파구에 위치한 76평형 아파트로, 당시 매매가가 약 81억 원대로 알려져 화제를 모았다.

클라라는 영화 '미인어2', '유랑지구2', '적인걸:장안궤사전' 등 다수의 작품에 출연하며 중화권에서 활발하게 활동 중이다.

