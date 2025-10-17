[공식] 클라라, 재미교포 사업가 결혼 6년만 이혼 "8월 절차 마무리"…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 클라라가 결혼 6년 만에 이혼했다.
클라라는 2019년 2세 연상의 재미교포 사업가 사무엘황과 결혼했다. 당시 매매가 약 80억원대의 서울 송파구 70평대 아파트에서 신접살림을 시작해 화제를 모았으나, 6년 만에 파경을 맞게 됐다.
클라라는 2006년 KBS2 '투명인간 최장수'로 데뷔, 레깅스 시구로 화제를 모았다. 현재는 중국을 주무대로 활동하고 있다.
지난 8월에 협의이혼 절차를 완료했습니다. 오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 되었습니다.
클라라는 "응원을 보내주셨던 많은 분들께 안타까운 소식을 전하게 되어 죄송하게 생각합니다"라는 마음을 전했습니다. 팬 여러분을 비롯한 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 것에 대해 마음 깊이 송구한 마음이라고 전했습니다.
지난 8월에 협의이혼을 마무리하였으나, 양가 가족분들의 입장을 깊이 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요하여 소식을 늦게 전하게 된 점 너른 양해 부탁드립니다.
앞으로도 클라라의 연기자로서의 노력에 변함없는 관심과 격려를 부탁드립니다.
