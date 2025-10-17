임영웅, '회식 사건' 전말 뭐길래...안정환 극대노 "괘씸해" (뭉찬)

기사입력 2025-10-17 15:05


[스포츠조선 김수현기자] '뭉쳐야 찬다4' 안정환이 임영웅을 향한 복수심을 불태운다.

19일 방송되는 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(연출 성치경 / 작가 모은설 / 이하 '뭉찬4') 28회에서는 지난해 임영웅의 '리턴즈FC'에 4:0으로 완패하며 굴욕을 맛봤던 안정환의 리벤지 매치가 그려진다. '판타지리그' 최정예 멤버와 함께 완벽한 복수를 꿈꾸는 안정환이 설욕에 성공할 수 있을지 기대감을 높인다.

지난해 '리턴즈FC'에 4:0으로 완패한 후, '조축의 신'에서 '대패의 신'이 됐던 안정환. 당시 안정환은 패배의 대가로 회식비를 자신의 카드를 결제하는 굴욕을 당했는데. 이날 안정환은 "그때 긁은 카드 값을 아직 갚고 있다"며 분노(?)를 드러내 웃음을 자아낸다. 이와 함께 당시 임영웅의 행태를 꼬집으며 "그때 그 모습이 괘씸해서 리벤지 매치를 신청했다"며 복수심을 폭발시킨다. 과연 안정환을 분노하게 만든 임영웅의 '회식 사건' 전말은 무엇일지 궁금해진다.

이를 위해 안정환은 '뭉찬4' 최정예 멤버를 총집결한 '판타지올스타' 팀을 구성했다. 게바라, 류은규, 이대훈 등 지난해보다 한층 성장한 선수들은 물론, 'K5 득점왕' 이신기와 독일 세미프로 출신 신우재까지 가세해 한층 탄탄해진 전력을 자랑한다. 임영웅도 "작년보다 수준이 올라온 것 같다"고 인정하고, 안정환은 "오늘은 무조건 이긴다"며 승리에 대한 강한 의지를 드러낸다.

그런가 하면 '리턴즈FC'에도 변화의 바람이 불었다. 1차 서류 심사부터 2·3차 실전 테스트, 4차 인성 테스트까지 거쳐 신입 멤버
를 선발했다는 것. 임영웅은 "조기축구일수록 인성을 많이 본다. 오래 함께할 사람을 보는 게 중요하다"며 구단주다운 철학을 드러낸다. 하지만 그중 일부가 '뭉찬4' 입단을 시도했다는 사실이 밝혀져 임영웅을 당황하게 만들었다고. 과연 '리턴즈FC'를 배신(?)하고 '판타지리그' 드래프트에 지원한 선수는 누구일지, 이에 대한 임영웅의 반응은 무엇일지 호기심이 더해진다.

또한 '뭉찬4' 멤버 중에는 '리턴즈FC'가 속한 'KA리그' 출신도 있었다고. 이에 임영웅은 "송하빈은 우리 리그 소속"이라며 폭로를 던져 모두를 놀라게 한다. 과연 송하빈은 임영웅이 심어둔 스파이였을지, 안정환의 완벽한 복수에 차질이 생길지 궁금증이 증폭된다.

한편, 복수심에 불타는 안정환 감독이 이끄는 '판타지올스타'가 임영웅의 '리턴즈FC'를 상대로 벌이는 1년 만의 리벤지 매치는 오는 19일 일요일 저녁 7시 10분 방송되는 JTBC '뭉쳐야 찬다4'에서 확인할 수 있다.

