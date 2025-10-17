30세 화사, 40kg대 뼈말라 된 이유 "마음고생하면 살 빠지지 않나"

기사입력 2025-10-17 19:26


30세 화사, 40kg대 뼈말라 된 이유 "마음고생하면 살 빠지지 않나"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 화사가 신곡 활동을 위해 40kg대까지 체중 감량을 했다고 밝혔다.

17일 '문별이다' 채널에는 화사 편 영상이 게재됐다.

문별은 "너무 쉬니까 먹는 거에 눈을 떴다. 움직임도 적고 춤도 안 추니까 50kg이 넘더라"라고 이야기했고 화사는 "난 그렇게 움직여도 50kg이던데"라며 웃음을 터트렸다. 문별은 이후 열심히 관리해 45kg를 만들었다며 안도했고 화사는 "나랑 별 차이 안 나네?"라며 흡족한 반응을 보였다.


30세 화사, 40kg대 뼈말라 된 이유 "마음고생하면 살 빠지지 않나"
그러자 문별은 "너 살 왜 그렇게 빠졌어? 너무 많이 빠졌다"라며 최근 살이 쏙 빠진 화사를 바라봤다. 화사는 "컴백 때문에 운동법을 바꿨다. 내 무대 스타일 자체가 엄청 세게 하는 편이지 않나. 첫곡부터 마지막까지 달리다 보니 마른 체형으로 가면 감당이 안 됐다"라고 말했다. 이어 "그런데 이번 신곡은 연약한 느낌이 있다. 사연 있는 사람 이야기를 노래하는 느낌이라, 운동법도 여리여리한 몸매를 만드는 걸로 계획을 바꿨다. 마음 고생을 하면 살이 빠지지 않나"라며 신곡을 위해 열심히 체중 감량을 한 것이라고 밝혔다. 화사는 스스로도 "많이 빠지긴 했다"라고 인정했다.

한편 화사는 지난 15일 신곡 'Good Goodbye(굿 굿바이)'를 발표했다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, '회식 사건' 전말 뭐길래...안정환 극대노 "괘씸해" (뭉찬)

2.

진태현, 또 소신발언 "크리스천男 만나야 사랑 받는다? 개떡 같은 소리"

3.

이경실, 故전유성 향한 그리움 고백 "시간 필요해..꿈에도 나와"

4.

배정남, 반려견 잃은 후 심각한 펫로스 증후군 “숨 못 쉴 정도의 고통”

5.

‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’ 백세희 작가, 5명에 장기 기증하고 떠났다

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, '회식 사건' 전말 뭐길래...안정환 극대노 "괘씸해" (뭉찬)

2.

진태현, 또 소신발언 "크리스천男 만나야 사랑 받는다? 개떡 같은 소리"

3.

이경실, 故전유성 향한 그리움 고백 "시간 필요해..꿈에도 나와"

4.

배정남, 반려견 잃은 후 심각한 펫로스 증후군 “숨 못 쉴 정도의 고통”

5.

‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’ 백세희 작가, 5명에 장기 기증하고 떠났다

스포츠 많이본뉴스
1.

72억 몸값 베테랑, 충격의 엔트리 탈락...김경문 감독이 직접 밝혔다 "안치홍 뺀 이유는..." [PO1 현장]

2.

한화, 1차전 선발 라인업 공개...김경문 감독의 우익수 선택은 김태연 [PO1 현장]

3.

"저희가 비를 몰고 다니네요"…폭우 쏟아지는 대전, PO 1차전 열릴 수 있나.

4.

RYU도 한국 가을야구는 18년 만이다! → "너무 재미있을 것 같다"

5.

"삼성 좋은 흐름, 첫 경기에서 끊어야한다"…76.5% 얻는다! 문동주까지 불펜 대기한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.