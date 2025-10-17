'소율♥' 48세 문희준, 둘째 '단호한 한마디'에 셋째 계획 포기 "1…

'소율♥' 48세 문희준, 둘째 '단호한 한마디'에 셋째 계획 포기 "1남 1녀로 끝"

기사입력 2025-10-17 22:55


[스포츠조선 이게은기자] 그룹 H.O.T. 출신 가수 문희준이 둘째의 단호한 한마디를 듣고 셋째 계획을 접었다.

17일 '재미하우스' 채널에는 '재미하우스에도 셋째 소식이..?! 4년 만에 하는 재미하우스 팬미팅!'이라는 영상이 게재됐다.

문희준은 팬미팅에서 한 팬이 "둘째를 낳은 후 좋은 점과 힘든 점이 뭔가요?"라고 묻자, "여유만 된다면 아이는 많이 낳을수록 좋은 것 같다는 생각이 든다. 근데 저처럼 늦게 결혼을 했다면 둘째까지가 한계일 것 같다. 더 많이 안아주고 예뻐해 주고 싶은데 허리가 아프기 시작했다"라고 털어놨다.


셋째 계획에 대해서는 "둘째에게 물어봐야 할 것 같다. 둘째를 낳기 전, 첫째에게 '태어날 때 문을 생각해 봐. 닫고 나왔어, 열고 나왔어?'라고 물었더니 '열고 나왔다'라고 해서 신기했다. 그 후 둘째가 생겼다"라고 말했다. 둘째는 똑같은 질문을 듣고는 "닫고 나왔어"라며 단호하게 강조했고, 문희준은 "1남 1녀로 마무리가 된 것 같다"라고 정리했다.

한편 문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 가수 소율과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

