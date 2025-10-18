[포토] 소녀시대 유리 '오렌지 유니폼 입고 힘찬 시구'

기사입력 2025-10-18 14:15



18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 소녀시대 유리가 시구를 했다. 힘차게 시구하는 유리. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.10.18/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남진 "베트남전 참전 당시 1m 앞 폭탄 떨어져...혼자 못 피했다" ('불후의 명곡')

2.

이준, 화폐 가치 발언 논란 후 정신 차렸다 “욕먹고 달라져”

3.

故 서희원 동생 "구준엽, 매일 언니 묘소서 밥 먹는다" 눈물

4.

"협찬 스타킹 안 신어?" 박보영 포토월 막은 변질된 '유방암 캠페인'

5.

주우재, 최홍만 손에 잡힌 '한줌 팔뚝'..."얘는 진짜 부러져" 깜짝 ('놀뭐')

연예 많이본뉴스
1.

남진 "베트남전 참전 당시 1m 앞 폭탄 떨어져...혼자 못 피했다" ('불후의 명곡')

2.

이준, 화폐 가치 발언 논란 후 정신 차렸다 “욕먹고 달라져”

3.

故 서희원 동생 "구준엽, 매일 언니 묘소서 밥 먹는다" 눈물

4.

"협찬 스타킹 안 신어?" 박보영 포토월 막은 변질된 '유방암 캠페인'

5.

주우재, 최홍만 손에 잡힌 '한줌 팔뚝'..."얘는 진짜 부러져" 깜짝 ('놀뭐')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠난 후 토트넘 '왕'됐다...'최악의 영입' 히샬리송 180도 대반전, 1티어 기자 "프랭크 체제 핵심 등극, 방출 없다"

2.

"와! 경력자다. 나는 반지 없는데" → RYU 조차 입이 떡 벌어진 한화의 '우승반지' 소유자

3.

"내 인생 최악의 실수, SON 영입 실패" 최고 명장 클롭 또또또 손흥민 언급 "유일하게 후회하는 쏘니, 리버풀이랑 최고였을텐데" 찐한 아쉬움

4.

결단 내린 박진만 감독 "2차전 선발은 무조건 최원태, 원태인은 더 쉬는 게 맞다" [PO1 현장]

5.

'라리가 15초 보이콧 시위'에 홍역, 선수협 집단행동 돌입…초유의 리그전 미국 개최에 선수-감독 반발 확산

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.